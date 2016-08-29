Глобальный саммит по ядерному разоружению собрал в Астане более 200 участников из 50 стран

Новости Беларуси. На пути к ядерному нулю. Сегодня в Астане проходит глобальный саммит по ядерному разоружению. Более 200 участников из полусотни стран со всех континентов – видные политики, представители общественных объединений и ученые с мировым именем – обсуждают вопросы построения мира без ядерного оружия и испытаний.

Дата для масштабного форума выбрана не случайно. Ровно четверть века назад была закрыта крупнейшая площадка для испытания ядерного оружия – Семипалатинский полигон.

Султан Картоев, вице-президент Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск»:

Мы показали всему миру, как надо обращаться с ядерным джином. Его вернуть назад, откуда он пришел. Мы могли бы не закрывать ядерный полигон, мы могли бы торговаться перед мировым сообществом, как Северная Корея делает и некоторые страны мира: закроем – дайте взамен что-то нам, дайте какие-то условия льготные, экономические, социально-политические. Мы этого не делали. Мы в одностороннем порядке закрыли.

Участниками договора о нераспространении ядерного оружия являются почти все страны мира. До этого дня манифест так и не подписали Израиль, Индия, Пакистан и КНДР. Участники конференции уверены: задача будет выполнена только тогда, когда абсолютно все страны добровольно избавятся от ядерного арсенала. Беларусь это сделала в 1993 году, когда отказалась от орудия, которое осталось на нашей территории после распада СССР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.