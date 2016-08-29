Парламентские выборы в Беларуси: 29 августа стартует трансляция теледебатов в депутаты

Новости Беларуси. Менее двух недель осталось до парламентских выборов в Беларуси. На нынешней неделе избирателям будут разосланы приглашения на участки для голосования вместе с ними и информационные материалы о кандидатах в депутаты Палаты Представителей. Они уже изготовлены всеми окружными избирательными комиссиями.

В Беларуси насчитывается свыше 7 миллионов избирателей. Завоевать их симпатии кандидаты могли в телеэфире. Их выступления транслировались, в том числе на СТВ.

29 августа на нашем канале стартует самый острый этап агитационной кампании. Кандидаты в депутаты Палаты представителей получат возможность оспорить оппонента в интеллектуальной дуэли. До 2 сентября в вечернее время будут транслироваться теледебаты участников политической гонки. На этот шаг решились не все.

К слову, порядка 15% претендентов на место в парламенте отказались и от телевыступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.