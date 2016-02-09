Официальное открытие посольства Австрии в Беларуси состоится 9 февраля в Минске

Новости Беларуси. Энергетика, машиностроение, здравоохранение, промышленная кооперация. Это сферы, где Минск и Вена тесно сотрудничают уже не первый год и намерены эти связи развивать дальше. Очередным шагом на пути взаимовыгодных партнерских отношений станет открытие посольства Австрии в Беларуси.

Официальная церемония состоится 9 февраля при участии высокопоставленных гостей. Одним из них станет генеральный секретарь австрийского внешнеполитического ведомства Михаэль Линхарт. В рамках визита стороны намерены обсудить не только весь спектр белорусско-автрийских отношений, но и взаимодействие по линии Минск-Брюссель, а также вопросы региональной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Решение австрийской стороны о повышении уровня дипломатического представительства в Минске стало логическим продолжением динамично развивающегося политического диалога двух стран и нацелено на дальнейшее наращивание двусторонних взаимоотношений.

Бернд Александр Байерль, Чрезвычайный и Полномочный Посол Австрийской Республики в Республике Беларусь:

Мне кажется, что Беларусь и Австрия могли бы взаимодействовать по всему спектру двусторонних отношений. Тем не менее я бы хотел отметить два пункта. Прежде всего это экономика. Австрия является одним из ведущих инвесторов в Республике Беларусь. И, конечно же, культура. В этом году мы даже собираемся провести Дни культуры Австрии.

Стоит отметить, что Австрия входит в число стран-лидеров по объему инвестиций в белорусскую экономику. Они доходят до миллиарда долларов США в год. Кроме того, на территории этой республики действует совместная компания, через которую реализуется белорусская экспортная продукция в страны Европейского союза.