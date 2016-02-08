Беларусь наращивает экспорт: предприятиям окажут поддержку при поиске иностранных партнеров

Новости Беларуси. Проект программы поддержки и развития экспорта до 2020-го года – пример ситуации, когда власть советуется с народом. Документ размещен на сайте Министерства иностранных дел и вынесен на общественное обсуждение.

На этом предприятии досконально знают вкусы не только белорусов. В прошлом году покорили жителей Азербайджана. И совсем не деликатесами. Говорят, особенно по вкусу им пришлась наша вареная колбаса. Белорусскими мясными изделиями заинтересовались в Китае и Иордании.

Светлана Данильчук, заместитель директора по экономике мясокомбината:

Китай - специфический рынок, у них свои пристрастия вкусовые. Будем это учитывать.

Рынки Азии, Африки, Латинской Америки входят в так называемую дальнюю дугу. Хотя многие страны этих регионов уже стали близкими партнерами Беларуси. Например, Венесуэла или Китай. Наша страна экспортирует более 70% своей продукции. Поэтому поиск новых рынков сбыта задача стратегическая, а проект программы «Экспорт Беларуси» Министерство иностранных дел вынесло на всеобщее обсуждение. По планам экспертов, все предприятия страны, вплоть до индивидуальных предпринимателей, смогут рассчитывать на государственную поддержку при поиске новых партнеров.

Роман Соболев, директор департамента внешнеэкономической деятельности:

Флагманы помогали предприятиям негосударственной формы собственности. Ряд белорусских предприятий вышли на серьезные рынки, у них есть свои представители, свои торговые дома и так далее. В то же время мы сейчас думаем, как через эти торговые дома подтянуть и наши негосударственные предприятия. Вторая вещь, которой мы сейчас занимаемся, - это попытки увеличения доли экспорта белорусских услуг.

В месяц на этом комбинате производят более миллиона метров ткани. А среди партнеров только в прошлом году появились ЮАР, Сингапур и Австралия. Недавно начали сотрудничать и с Китаем. В Поднебесную отправилась первая партия льна из Орши. На все изделия экспортер наложил свой отпечаток.

Юрий Дружина, директор швейной фабрики Оршанского льнокомбината:

Если европейский покупатель более тяготеет к спокойным таким, серо-белым тонам, то здесь была и печать, были и комплекты, которые любят у нас в стране, и любит российский покупатель.

Наша страна – один из мировых лидеров по производству льноволокна. Беларусь с четвертого переместилась на третье место менее чем за десять лет, обогнав Россию. Что может еще предложить Беларусь миру? Также поднялась выше в мировом рейтинге и по производству тритикале. В производстве клюквы наша страна в тройке лидеров уже много лет. Так что есть еще возможности наращивать экспорт этой продукции.

Продвинуть свою продукцию на иностранный рынок помогут ярмарки, всевозможные презентации и бизнес-форумы. Эффективность таких встреч подтвердил, к примеру, форум регионов Беларуси и России. Итог – свыше полусотни экспортных контрактов и договоренность на сотни миллионов долларов. Особенно такой опыт пригодиться для неопытных экспортеров.

Елена Семак, доцент кафедры:

Предполагаются изменения институциональной структуры. Какие-то ведомства закроются, новые будут созданы. Будут серьезные подвижки в финансировании экспорта, в страховании его государство поддержит. Много усилий надо направлять на агрессивный маркетинг.

Общественное обсуждение программы продолжится до 18 февраля. Белорусы могут прислать свои предложения на электронный адрес МИДа Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.