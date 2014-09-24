Александр Лукашенко: Выход из конфликта в Украине будет тяжелым, но войны не случится

Новости Молдовы. Официальный визит Александра Лукашенко в Молдову. Завершилось общение глав двух государств с представителями СМИ. Отвечая на вопрос о ситуации на Украине, Александр Лукашенко подчеркнул, что выход из конфликта в этом государстве будет тяжелым, но войны не случится. По оценке белорусского лидера, контактная группа по Украине, которая работала в Минске, провела колоссальную работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы меня за миротворца не держите. Я на эту роль не напрашивался. Я просто делаю то, что меня попросили президенты, другие люди. Так сложилось, что моя Беларусь, наша Беларусь стала удобной площадкой, удобным местом для переговоров. Я как хозяин что-то пытался сделать в этом плане. А заслуга моя небольшая. В этом плане моя заслуга небольшая. Просто я как человек, у меня здесь личные определенные мотивации: где-то, говорят, мои корни там, между Черниговом и Киевом, моих предков.

Я очень люблю детей. Я не могу смотреть, когда дети плачут. Когда дети гибнут – это вообще катастрофа. Это также. Потом, слишком много болтовни «вот, запад, восток Украины». У нас тоже Западная Беларусь, Восточная, вы знаете, были разделены и так далее. У вас разделение сегодня есть. Это плохо. Но все равно это когда-то закончится. И когда говорят, что там плохие люди, на востоке, на западе, а на востоке хорошие, или наоборот – полная болтовня. Это кому-то надо (из политиков или других), чтобы столкнуть народы, чтобы найти мотивацию для своих позиций. Мне это тоже не нравится.