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Очередной раунд переговоров «Нормандской четверки» может состояться в Минске

20 июня 2016 07:11
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Новости Беларуси. Очередной раунд переговоров «Нормандской четверки» может состояться в Минске. Об этом сообщает немецкое издание со ссылкой на источник в правительстве ФРГ. Цель встречи – оживить процесс реализации Минских соглашений.

Предполагается, что в четырехсторонних переговорах примут участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин, а также главы государств Франции и Украины м Франсуа Олланд и Петр Порошенко.

Ранее в МИД ФРГ уже подтвердили, что на прошлой неделе состоялось подготовительное совещание с участием представителей всех заинтересованных сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

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