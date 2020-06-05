О выборах, цветных революциях и лозунгах. Взгляд на ситуацию Григория Азарёнка

Григорий Азаренок, СТВ:

Есть один чудесный афоризм: никогда не обижайся. Если тебя хотели обидеть, не доставляй этой радости. Если же не хотели – всегда можно простить. Забавляет другое… Так называемые оппозиционеры всегда подавали себя как сторонников демократии, прав человека, личного достоинства, в общем, всего самого-самого доброго, интеллигентного, красивого и утонченного. А на деле оказалось – шпана. Правда, электронная.

Заранее понимая, что шансы на выборах составляют статистическую погрешность, они применяют последние доступные для них методы. Унижения, травля, оскорбления. Не гнушаются ничем: ни матом, ни угрозами, ни третированием родственников, соседей и родных. За высказанное мнение – депутата, сенатора, журналиста, спортсмена – диванные воины из интернет-войск готовы просто разорвать. Правда, только виртуально. В принципе, никто не боится. Этим самым вы только показываете свой уровень и культурный, и человеческий. Только не говорите никогда больше, что вы демократы. Если у вас «горит», как на вулкане, от высказанного мнения, то вы как раз таки большевики. Ну или хунвэйбины, кому что больше нравится.

А теперь о том, что происходит. Признаться честно, это напоминает анекдот. Ну ведь вы же еще несколько недель назад кричали во всю глотку о том, что коронавирус свирепствует и косит белорусов, как средневековая чума. Всех, кто говорит обратное, вы высмеивали. Празднование Пасхи и Дня Победы вы называли геноцидом. И что же произошло? Эпидситуация никак не поменялась. Количество новых случаев точно такое же, как в апреле – мае. Но вы совершили просто невероятный кульбит, быстренько поубирали с названий своих каналов фразу «останься дома» и призываете людей собираться на пикеты как можно в большем количестве. Одни и те же с позволения сказать авторы. И никто не покрутил пальцем у виска, все ваши сторонники просто не заметили этого. По-моему, тут случай просто медицинский.

Теперь о смыслах. Люди, которые стоят в очередях, вы знаете хоть что-нибудь о кандидате? Программа, идеи, видение мира, пути развития страны – хоть что-нибудь? Ничего этого нет. Легко критиковать Президента. Он на виду, он занимается делом, он берет на себя ответственность. Что вы хотите взамен? Кто такой этот Тихановский? Что вы о нем знали еще полгода назад? Такое ощущение, что некоторые наши граждане родились вчера. Что мы не видели ни 1991 года, ни Украины 2014-го. Все так называемые цветные революции всегда начинались романтично и радостно. Люди стоят, что-то кричат, чувствуют некий подъем. А что бывает потом? Развал и распил страны, олигархи и дельцы у власти, войны, наркотики, кровь, нищета и бандитизм. И государством управляют не те, кто был всего лишь хворостом революции, а умные и циничные дяди, которые из-за бугра все это организовали. А все, кто на первых этапах стоял и кричал радужные лозунги, стараются больше никогда об этом не вспоминать. Потому что стыдно.

Это Украина. Эти кадры стоит пересматривать чаще. Нам это надо? В любой непонятной ситуации читайте классику. Там есть ответы на все вопросы. «Говорит, кричит заикаясь, со слюной во рту, глаза... кажутся особенно яростными. Галстучек высоко вылез сзади на грязный бумажный воротничок, жилет донельзя запакощенный, на плечах кургузого пиджачка – перхоть, сальные жидкие волосы всклокочены... И меня уверяют, что эта гадюка одержима будто бы «пламенной, беззаветной любовью к человеку», «жаждой красоты, добра и справедливости»!»