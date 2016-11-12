Второй тур выборов в Молдавии: 12 ноября в стране день тишины

Новости Молдовы. А вот в Молдавии только готовятся выбрать главу государства.
12 ноября в стране день тишины в преддверии второго тура выборов президента.
За этот пост будут бороться два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.
Это лидер социалистов Игорь Додон и председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду.
Именно она является единым кандидатом на пост президента Молдовы от правоцентристских, проевропейских и антиолигархических сил. Социалист Игорь Додон делает ставку на сотрудничество с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.