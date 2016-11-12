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Второй тур выборов в Молдавии: 12 ноября в стране день тишины

12 ноября 2016 13:03
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Новости Молдовы. А вот в Молдавии только готовятся выбрать главу государства.

12 ноября в стране день тишины в преддверии второго тура выборов президента.

За этот пост будут бороться два кандидата, набравшие наибольшее число голосов в первом туре.

Это лидер социалистов Игорь Додон и председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду.

Именно она является единым кандидатом на пост президента Молдовы от правоцентристских, проевропейских и антиолигархических сил. Социалист Игорь Додон делает ставку на сотрудничество с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Молдова

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