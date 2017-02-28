Нужна сильная власть, чтобы не дать рынку превратить в самые стоящие товары наркотики: политолог Елена Пономарёва

Политолог, публицист Елена Пономарёва в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Елена Пономарёва, политолог, публицист:

Политическая наука, особенно западная – она, вообще, ангажирована.

В принципе, она и возникла, как наука, обслуживающая интересы определённых групп. Вот в России сейчас мы живём, так скажем, в достойные времена, что у нас в политической науке представлены могут быть разные точки зрения и, действительно, плюрализм мнений имеет место. Так вот, что касается того климата, который имеет место сегодня на дискуссионных площадках в российских СМИ – очень часто люди высказывают своё мнение якобы о «нахлебничестве» Беларуси, не зная сути вопроса. Это – первый момент. Второй момент – они могут быть, в той или иной степени, ангажированы теми или иными кругами, как мы сказали. Третий момент – это может быть их некая убеждённость в какой-то там, скажем, самодовлеющей руке рынка, который всё урегулирует и всё поставит на свои места.

Ни в одной стране мира рынок ничего сам не регулировал.

Поэтому, собственно, и нужны сильные государственные механизмы, нужна сильная власть, чтобы не дать возможность рынку превратить в самые стоящие товары, например, наркотики или проституцию. Соответственно, вот комплекс этих факторов складывается в некую презентацию, вроде бы, некого, повторяюсь, некого «нахлебничества» Беларуси. А люди, которые более компетентны, которые знают ситуацию изнутри и хорошо – как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации – они совсем по-другому оценивают это. Более того, очень важный момент: вот мы всё время в последние годы говорим о прагматизме, всё переводим в экономику, на копейку считаем, кто кому сколько должен, кто сколько платит за газ, за нефть и так далее. Но ведь есть такие факторы, которые очень сложно учесть в экономическом смысле, которые не поддаются буквально выражению в монетарном аспекте. Что я имею в виду? В наших отношениях с Беларусью и белорусским народом. Что у нас есть такие вещи, которые не поддаются никакому измерению.

Ну, например, возьмём самое святое, что нас объединяет, связывает и никогда не разлучит – это победа в Великой Отечественной войне.

Наши деды, прадеды, наши бабушки, прабабушки, у некоторых даже мамы, вместе ковали эту победу: и в тылу, и на фронте, и в партизанских отрядах сражались вместе.