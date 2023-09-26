«Нуждаются в кадрах». Почему экономика Польши не может существовать без мигрантов?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Хотелось бы отметить, что незадолго до парламентских выборов Польшу сотрясло дело о коррупции при выдаче виз. Главу МИД Польши Збигнев Рау и его бывшего заместителя Петра Вавжика обвинили в незаконной продаже виз. И как считает следствие, за последние три года они инициировали выдачу около 350 тысяч виз для рабочих из Африки и Азии. За одну визу брали до 40 тысяч долларов. Деньги делили между собой контрабандисты и чиновники. Польские правоохранительные органы проверяют посольство республики в Индии, Ганконге, Арабских Эмиратах, Катаре, на Филиппинах, Тайване и в других странах. И, начиная с марта, были арестованы несколько подозреваемых по делу, в том числе индийский бизнесмен. И вот знаете, что поразительно... Естественно, правящая партия «Право и справедливость» утверждает, что они против мигрантов. Но за деньги – да.

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации:

Да, это действительно жизнь. Это ловкая схема. Вот и ребята, видимо, действительно очень хорошо жили. Построив свой бизнес как раз на тех полномочиях, которые были в связи с занимаемыми должностями. И то, что они выдали такое огромное количество виз африканцам, многие из которых при проверке оказались вовсе не африканцами, говорит о том, что эта схема была устойчива. И не два этих человека были в ней. И не два человека определяли, как это все будет выстраиваться, значит, все делились. Потому что доходы очень большие, всех это устраивало. И я полагаю, что в рамках этого порочного круга люди, которые там занимались этим, зарабатывали себе, поднимались при этом. Они вызывали искреннее уважение как ловкие дельцы. До того момента, пока это, наконец, не оказалось в эпицентре скандала. Вот теперь их бичуют всячески. И я думаю, что всех пересажают. Но вопрос вот в чем: вскроют ли всю ту сеть, вершиной которой они были, или не вершиной, а передаточным звеном? Или эта сеть сохранится, ее корчевать не будут, а поставят новых надзирателей?