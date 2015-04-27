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Нурсултан Назарбаев одержал победу на внеочередных президентских выборах в Казахстане, набрав почти 98% голосов

27 апреля 2015 07:27
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Новости Казахстана. Нурсултан Назарбаев одержал убедительную победу на внеочередных президентских выборах в Казахстане. Он получил почти 98% голосов избирателей.

Соперники действующего главы государства набрали в сумме чуть более 2%.

Кроме этого, стоит отметить рекордную посещаемость избирательных участков среди населения. Так, по всей стране свой голос отдали 95% избирателей, что является безусловным рекордом для Казахстана.

Кстати, выборы провели на год раньше, чем положено, чтобы президентская и парламентская кампании не совпали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Президентские выборы

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