Новым президентом Ирана стал Хассан Роухани

Новости Ирана. Президентом Ирана избран Хассан Роухани. По официальным данным, за него проголосовало более 18,5 миллионов избирателей, а это свыше 50% от общего количества. Таким образом второго тура выборов не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего на главный пост в стране претендовали шесть кандидатов. Хассан Роухани предположительно вступит в должность 3 августа. Ранее он занимал различные посты в парламенте, а также представлял Иран на переговорах по ядерной проблеме. Роухани известен как гибкий политик и умеренный реформатор.