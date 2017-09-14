Новый посол Беларуси в Индонезии: В этом регионе у нас стоят задачи такие же, как в Индии

Новости Беларуси. Индонезийская экономика считается одной из самых перспективных, относится к так называемой «группе одиннадцати». Новому послу Беларуси в этой стране – Валерию Колеснику – предстоит активизировать все договоренности, которые были достигнуты ранее в ходе визита Александра Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Колесник, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Индонезии и по совместительству в Малайзии, Сингапуре и Филиппинах:

В этом регионе у нас стоят задачи такие же, как в Индии. Первое – это везти нашу готовую продукцию туда, везти технологии, которые у нас есть. В этой стране очень развито горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство. Все это, в принципе, у нас есть.

Взаимодополняемость наших экономик может и должна сыграть на обоюдную выгоду как белорусов, так и индонезийцев.