Новая Стратегия информатизации Беларуси. Какой она должна быть, 28 апреля обсудили в Министерстве связи и информатизации

Новости Беларуси. 28 апреля в Министерстве связи и информатизации обсуждали итоги первого квартала работы ведомства. В коллегии приняли участие премьер-министр Михаил Мясникович и помощник Президента Всеволод Янчевский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главной темой обсуждения стала новая роль Министерства в решении задачи ускоренной информатизации страны. Премьер-министр акцентировал внимание на необходимости развития услуг в IT-сфере. Особо Михаил Мясникович подчеркнул новую активную роль, которую должно играть Министерство информатизации по всем направлениям – от образования и медицины до промышленности и сельского хозяйства. Фактически оно должно стать своеобразным штабом информатизации.

Помощник Президента Всеволод Янчевский отметил, что в информатизации нет смысла искать своих особых путей. Необходимо, прежде всего, опираться на мировой опыт, учитывать достижения и ошибки тех, кто пошел этим путем раньше нас. В этой связи новая Стратегия информатизации должна выйти за узкие ведомственные рамки, охватить всю сферу информационных технологий и «цифровой экономики», а также учесть опыт наиболее продвинутых стран, таких как США, Южная Корея, Сингапур и Израиль.

При этом, как подчеркнул помощник Президента, обсуждение новой Стратегии необходимо сделать максимально открытым, привлечь к нему как можно более широкий круг участников – не только чиновников, но и предпринимателей из IT-сектора, ученых, экспертов, причем как отечественных, так и зарубежных.