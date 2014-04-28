На мэра Харькова совершено покушение: неизвестный выстрелил ему в спину

Новости Украины. Внимание мировой общественности вновь приковано к Украине. В аэропорту Краматорска, который контролируют силы украинской армии, слышна стрельба. По предварительным данным, объект был атакован рано утром. В ходе перестрелки ранены два военнослужащих. Отметим, что аэродром в Краматорске используется как один из плацдармов для ведения антитеррористической операции на юго-востоке Украины.

Неспокойно и в Харькове. Около полудня было совершено покушение на мэра этого города. Неизвестный выстрелил в спину высокопоставленного чиновника. Сейчас он находится в отделении неотложной хирургии. Врачи борются за его жизнь.

Накануне в Харькове прошли несанкционированные митинги, которые вскоре переросли в столкновение между сторонниками и противниками федерализации. Пострадали несколько человек. 13 участников акций были задержаны.

В Донецке народные ополченцы захватили здание местного телецентра. Тем временем в Славянске был отпущен один из военных наблюдателей, захваченных здесь два дня назад. По-прежнему у ополченцев в заложниках остаются ещё семь европейских и трое украинских военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.