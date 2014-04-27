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Народные ополченцы в украинском Славянске взяли в заложники офицеров спецподразделения «Альфа» и группу военных экспертов ОБСЕ

27 апреля 2014 14:29
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Новости Украины. В служба безопасности Украины подтвердили, что так называемые народные ополченцы захватили несколько офицеров спецподразделения «Альфа». Заложников готовы обменять на бойцов самообороны, которые были ранее арестованы вооружёнными силами. Украины.

Помимо этого, в Славянске с 25 апреля сепаратисты удерживают группу военных экспертов ОБСЕ. Они считают, что задержанные граждане Германии, Дании, Польши, Чехии и Швеции занимались разведдеятельностью. У них обнаружены военные карты с отметками блокпостов, патроны, военные жетоны. На данный момент все они находятся в Славянске.

Напомним, в городе продолжается второй этап спецоперации, целью которой является полное блокирование населённого пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Майдан в Киеве

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