Народные ополченцы в украинском Славянске взяли в заложники офицеров спецподразделения «Альфа» и группу военных экспертов ОБСЕ

Новости Украины. В служба безопасности Украины подтвердили, что так называемые народные ополченцы захватили несколько офицеров спецподразделения «Альфа». Заложников готовы обменять на бойцов самообороны, которые были ранее арестованы вооружёнными силами. Украины.

Помимо этого, в Славянске с 25 апреля сепаратисты удерживают группу военных экспертов ОБСЕ. Они считают, что задержанные граждане Германии, Дании, Польши, Чехии и Швеции занимались разведдеятельностью. У них обнаружены военные карты с отметками блокпостов, патроны, военные жетоны. На данный момент все они находятся в Славянске.

Напомним, в городе продолжается второй этап спецоперации, целью которой является полное блокирование населённого пункта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.