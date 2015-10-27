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Нотариаты Беларуси и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

27 октября 2015 07:28
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Новости Беларуси. Нотариаты Беларуси и Китая подписали соглашение о сотрудничестве. Это стало итогом первого официального визита делегации Белорусской нотариальной палаты в КНР. Документ должен помочь в развитии деловых отношений двух стран, в том числе в создании белорусско-китайского проекта «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Борисенко, председатель Белорусской нотариальной палаты:
Ни для кого не секрет, что наше политическое и торгово-экономическое сотрудничество с Китайской Народной Республикой из года в год становится все более динамичным. А нотариат, как государственно-правовой институт, наделен такой обязанностью самой главной, как обеспечивать законные права и интересы граждан, бизнеса, государственные интересы.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Наталья Борисенко

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