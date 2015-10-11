Николай Лозовик, секретарь ЦИК: Центризбирком голоса не считает! Голоса считают участковые избирательные комиссии

Народ Беларуси выбирает Президента. Сегодня в стране — основной день голосования. На высокий государственный пост претендуют 4 кандидата. Право решать — каким будет будущее страны — у 7 миллионов избирателей. И 36% из них уже сделали свой выбор – досрочно. Многолюдно на избирательных участках и в эти минуты. Они открылись в восемь часов и будут работать до 20.00.

Одним из первых на свой избирательный участок пришёл лидер Коммунистической партии Беларуси Игорь Карпенко. Политик уверен, что сегодня важен голос каждого.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

От голоса каждого зависит будущее страны. Зависит тот путь, в котором она будет развиваться. Я сегодня проголосовал за стабильность и социальный прогресс. Я убеждён, что белорусский народ - мудрый и сделает правильный выбор в пользу развития нашего белорусского государства.

Двери избирательных участков открылись сегодня по всей стране. Так, в Гродно предварительно члены комиссий провели последние инструктажи и планёрки, в присутствии наблюдателей были опечатаны урны. Горожане не заставили себя долго ждать. Уже в первые минуты сделать свой выбор в гродненский государственный университет имени Янки Купалы пришли десятки человек. Каждый из них получил памятные подарки и поздравления от участковой комиссии.

За ходом выборов пристально следят журналисты. Сразу две выездные студии СТВ работают сегодня. Одна из них – в Центризибиркоме, где находится наш корреспондент Анастасия Иванникова. Она с нами на прямой связи.

Анастасия Иванникова:

Уже с 8 утра свою работу начали избирательные участки. И хоть сейчас нет ещё 11, а на календаре - воскресение, - некоторые белорусы воспользовались возможностью и проголосовали. Все данные стекаются сюда - в Центральную избирательную комиссию.

Николай Иванович, есть ли какие-то данные на данный момент?

Николай Лозовик, секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

На настоящий момент половина регионов нам уже дали информацию о явке избирателей на 10 часов. Но, наверное, нужно внести коррективы организаторам выборов. Для того, чтобы получить очередную информацию на 12 часов, необходимо, чтобы участковые комиссии за полчаса до этого начали передавать информацию на 11.30. Тогда мы, по крайней мере, в 12 будем иметь какую-то общую картину по всей республике.

Какой должен быть порог явки, чтобы выборы состоялись?

Николай Лозовик, секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

В целом, для того, чтобы выборы Президента считались состоявшимися, необходимо, чтобы в голосовании приняла участие половина избирателей, внесённых в списки. Но так как уже досрочно проголосовало 36% избирателей, я думаю, - эта планка будет преодолена с большим превышением.

Скажите, пожалуйста, когда приступит Центризбирком к подсчету голосов? Когда следует ождидать итогов голосования?

Николай Лозовик, секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Вы немножко ошибаетесь. Центризбирком голоса не считает! Голоса считают участковые избирательные комиссии. Потом они передают информацию в районные комиссии, городские. Далее информация поступает в областные комиссии - в Минскую городскую. А оттуда уже информация поступает в Центральную избирательную комиссию. Для прохождения этой информации по итогам, как минимум, нужно где-то минут 30-40. А с учетом времени подсчета, я думаю, после 20:00 часов, когда будут закрыты участки и участковые комиссии приступят к подсчёту голосов, я думаю, где-то часов пять необходимо будет для того, чтобы мы получили первые итоги.