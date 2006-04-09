"Негражданам" Латвии отказано в праве голосовать на муниципальных выборах

Латвийские "неграждане" не смогут принимать участие в муниципальных выборах, равно как и в выборах других уровней. Такое решение принял Сейм республики, сообщают информагентства.Поправки к Конституции балтийской страны и ряду законов подготовила фракция политического объединения "За права человека в единой Латвии". Здесь считают, что "неграждане", которых в республике насчитывается около 500 тыс., должны быть допущены к голосованию хотя бы на выборах местных органов власти. Подобная норма существует в соседней Эстонии. Во время прений председатель фракции Яков Плинер напомнил, что гражданам ЕС достаточно пробыть в Латвии три месяца, чтобы не только голосовать на выборах самоуправлений, но и даже быть избранными. Между тем, 40% "неграждан" родились на территории страны, а большинство остальных проживают здесь свыше 30 лет, и все они подобных прав лишены. В свою очередь, оппоненты Плинера усмотрели в инициативе фракции попытку обелить "оккупацию Латвии Советским Союзом". В итоге за внесение поправок проголосовали 16 парламентариев, против - 65.