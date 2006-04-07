8 апреля, согласно Конституции страны, правительство Беларуси сложит свои полномочия перед вступившим в должность Президентом.Как сообщили в аппарате Совмина, в этот день состоится специальное заседание правительства, на котором будет принято решение о сложении полномочий. В соответствии с законом "О Совете министров и подчиненных ему государственных органах" срок полномочий действующего правительства республики прекращается. Далее глава государства приступит к формированию нового кабинета министров. Кандидатура премьер-министра вносится Президентом на утверждение в парламент. До формирования нового правительства министры и премьер-министр будут исполнять свои обязанности.