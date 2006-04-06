На Октябрьской площади - праздник

Как ранее уже сообщалось, согласно процедуре проведения государственных мероприятий, на Октябрьскую площадь, где пройдет инаугурация Президента Республики Беларусь, минчане и гости столицы будут допускаться только по пригласительным документам.Такая процедура существуют практически во всех государствах мира. По информации сотрудников министерства, завтра с 14.30 до 15.00 и с 16.00 до 16.45 будет перекрыто движения автотранспорта по маршруту пр-т Победителей - пр-т Независимости - Октябрьская площадь. А с 14.00 до 16.30 выход пассажиров со станции метро Купаловская на Октябрьскую площадь будет осуществляться по пропускам и пригласительным. Движение транспорта по пр-ту Независимости от ул.Ленина до ул. Я.Купалы, по ул.Энгельса и Интернациональной также будет временно перекрыто. В связи с проведением концертов завтра с 16.00 до 22.00. остановка 100-го автобуса на Октябрьской площади производиться не будет.