Порошенко на саммите НАТО заявил, что готов 5 сентября в 14.00 приказать силам АТО прекратить огонь

Новости Украины. Обстановка в украинском Донецке становится всё более напряженная. Город постоянно подвергается артиллерийскому обстрелу. 4 сентября административный центр остался без питьевой воды. Этой ночью в ходе артобстрела было нарушено водоснабжение. Приступить к восстановительным работам аварийные бригады не могут из-за непрекращающихся боевых действий.

Непростая ситуация и в Луганске, где люди живут буквально в условиях блокады – без света, воды и с минимальным количеством продуктов.

Очередную партию гуманитарной помощи для жителей юго-востока Украины уже подготовили в России. В ближайшее время отправка груза будет согласована с украинской стороной. Уже проведены переговоры с представителем Международного комитета Красного Креста.

Сегодня, 4 сентября, план мирного урегулирования на Донбассе президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Одной из ключевых тем станет Украина и на саммите НАТО в британском Уэльсе.

В нем принимает участие президент Украины. Здесь Петр Порошенко уже сделал заявление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Украины сообщил, что готов 5 сентября в 14.00 по киевскому времени приказать силам АТО прекратить огонь.

Обновлено в 19.30 04.09.2014

Крупнейший за последние годы саммит НАТО стартовал 4 сентября в британском Уэльсе. В нем принимают участие все 28 стран-членов Альянса и партнеры блока. Политики обсудили ситуацию в Афганистане, а также сложную обстановку на ближнем Востоке, где в последние месяцы активизировалась радикальная группировка «Исламское государство».

Главным вопросом в повестке дня стала кризисная политическая ситуация в Украине. Президент страны Петр Порошенко в рамках саммита провел несколько встреч с лидерами государств «Большой Семерки». Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и способы урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины. Также глава украинского государства заявил, что многое в этом вопросе зависит от встречи 5 сентября контактных групп в Минске.

Петр Порошенко, президент Украины:

Завтра, состоится заседание трехсторонней контактной группы. Там будет принят документ, который предваряет подписание мирного плана Украины. Как только встреча состоится, я дам поручение руководству генерального штаба о прекращении огня. И мы надеемся, что имплементация мирного плана начнется завтра.

Ответная реакция последовала и со стороны лидеров самопровозглашенных республик. Они тоже заявили, что готовы 5 сентября отдать приказ о прекращении огня при условии подписания плана урегулирования конфликта в Минске.