Наталья Кочанова: Выездные приемы мы проводим в том числе чтобы посмотреть на работу местных органов власти

Новости Беларуси. Выездные приемные продолжают работу в Беларуси. 17 июня на встречу с жителями Верхнедвинска отправилась глава Администрации Президента. Среди самых волнующих людей вопросов – плохое состояние дорог, отсутствие возможности построить жилье из-за высокой стоимости, проблемы в коммунальной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наталья Кочанова выслушала всех, кто пришел за помощью. Два с половиной дня Николай Лысенко ехал на эту встречу. Он впервые в Верхнедвинске и уже полюбил этот город. И дело здесь не в романтике. А в ответе, который он получил от главы Администрации Президента Беларуси. Наталье Кочановой житель Любани рассказал о хамском отношении отдельных чиновников и проблемах, которые те отказываются решать.

Николай Лысенко, житель Любани:

Добирался я и маршрутным такси и поездом, ночевал на ЖД-вокзале (в 4 часа приехал), потом снял гостиницу. И только для того, чтобы решить мои проблемы. Чтобы было красиво, мы жили в хороших условиях, чтобы вышел на улицу, и благоустройство было сделано на пятерку. И если 420 километров пути для жителя Любани – не проблема, то 600 метров дороги для верхнедвинцев – еще какая. В переулке Луговом местным жителям каждый день пускают пыль в глаза проезжающие автомобили.

Лия Рябцева, жительница Верхнедвинска:

Очень интенсивное движение машин. Дождь, весна, осень, зима – это грязь. Лето – видите сами. Друг друга практически не видим. Наталья Воронович, жительница Верхнедвинска:

Воздух очень плохой, из-за машин пыльно, машины бывает и быстро ездят. И можно задавить деток. А некоторым детям и вовсе приходится ютиться с родителями в небольших квартирках бабушек. Ведь вопрос строительства для многодетных сегодня решается не на должном уровне. Частные дома возвести многим не под силу, свободных квартир попросту нет. И этот вопрос, отмечает Наталья Кочанова, требует доработки. Особенно остро стоит проблема жилья в малых городах, причем не только для многодетных.

Анастасия Бут, СТВ:

На очереди нуждающихся в улучшении жилья только в Верхнедвинске 780 семей. Два года здесь не строили многоквартирных домов. В проекте есть один – на 60 квартир, однако стоимость квадратного метра – 950 рублей. И это при том, что средняя заработная плата по району около 600 рублей. Не удивительно, что желающих собрать просто не могут. На прием к главе Администрации сегодня пришли 13 человек. Причем половина – из других городов и даже областей. Воспользовалась моментом и местная власть. Руководители исполкома и управлений задали несколько вопросов по урегулированию цен, улучшению качества дорог. И даже предложили внести изменения в проект указа о совершенствовании торгового и бытового обслуживания в малых городах и сельской местности.