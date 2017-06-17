Наталья Кочанова: Выездные приемы мы проводим в том числе чтобы посмотреть на работу местных органов власти
Новости Беларуси. Выездные приемные продолжают работу в Беларуси. 17 июня на встречу с жителями Верхнедвинска отправилась глава Администрации Президента. Среди самых волнующих людей вопросов – плохое состояние дорог, отсутствие возможности построить жилье из-за высокой стоимости, проблемы в коммунальной сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наталья Кочанова выслушала всех, кто пришел за помощью.
Два с половиной дня Николай Лысенко ехал на эту встречу. Он впервые в Верхнедвинске и уже полюбил этот город. И дело здесь не в романтике. А в ответе, который он получил от главы Администрации Президента Беларуси. Наталье Кочановой житель Любани рассказал о хамском отношении отдельных чиновников и проблемах, которые те отказываются решать.
Николай Лысенко, житель Любани:
Добирался я и маршрутным такси и поездом, ночевал на ЖД-вокзале (в 4 часа приехал), потом снял гостиницу. И только для того, чтобы решить мои проблемы. Чтобы было красиво, мы жили в хороших условиях, чтобы вышел на улицу, и благоустройство было сделано на пятерку.
И если 420 километров пути для жителя Любани – не проблема, то 600 метров дороги для верхнедвинцев – еще какая.
В переулке Луговом местным жителям каждый день пускают пыль в глаза проезжающие автомобили.
Лия Рябцева, жительница Верхнедвинска:
Очень интенсивное движение машин. Дождь, весна, осень, зима – это грязь. Лето – видите сами. Друг друга практически не видим.
Наталья Воронович, жительница Верхнедвинска:
Воздух очень плохой, из-за машин пыльно, машины бывает и быстро ездят. И можно задавить деток.
А некоторым детям и вовсе приходится ютиться с родителями в небольших квартирках бабушек. Ведь вопрос строительства для многодетных сегодня решается не на должном уровне. Частные дома возвести многим не под силу, свободных квартир попросту нет. И этот вопрос, отмечает Наталья Кочанова, требует доработки.
Особенно остро стоит проблема жилья в малых городах, причем не только для многодетных.
Анастасия Бут, СТВ:
На очереди нуждающихся в улучшении жилья только в Верхнедвинске 780 семей. Два года здесь не строили многоквартирных домов. В проекте есть один – на 60 квартир, однако стоимость квадратного метра – 950 рублей. И это при том, что средняя заработная плата по району около 600 рублей. Не удивительно, что желающих собрать просто не могут.
На прием к главе Администрации сегодня пришли 13 человек. Причем половина – из других городов и даже областей.
Воспользовалась моментом и местная власть. Руководители исполкома и управлений задали несколько вопросов по урегулированию цен, улучшению качества дорог. И даже предложили внести изменения в проект указа о совершенствовании торгового и бытового обслуживания в малых городах и сельской местности.
Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:
Вот такие выездные приемы мы проводим, чтобы, конечно, помочь людям в решении их проблем.
Но и посмотреть на работу местных органов власти, потому что это очень важно.
Если местные органы власти внимательно относятся к проблемам своих жителей того региона, где они живут и работают, то, конечно, вопросы эти должны решаться в большей степени на местах. Людей надо уметь слушать и слышать, это очень важно.
Подобные встречи представителей власти с населением будут продолжены. Идет работа и на местах. Сегодня, как и каждую субботу, с 9:00 до 12:00 прошли прямые телефонные линии во всех администрациях и исполкомах страны.