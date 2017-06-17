Наталья Кочанова о практике приемов: К людям надо относиться корректно

Изначально планировалось, что встреча с населением продлится два часа. Однако общение, начавшись в 11:00, завершилось около трех.

Среди самых волнующих людей вопросов – плохое состояние дорог, отсутствие возможности построить жилье из-за высокой стоимости, проблемы в жилищно-коммунальной сфере. К слову, Наталья Кочанова выслушала абсолютно всех, кто пришел за помощью.

Новости Беларуси. Выездные приемные продолжают работу в Беларуси. 17 июня на встречу с жителями Верхнедвинска отправилась глава Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

К людям надо относиться корректно. Об этом говорил и глава государства, когда обращался к парламенту и народу с выступлением. Людей надо уметь слушать и слышать их, это очень важно.

Сегодня было несколько таких обращений, когда люди говорили о… я не хочу сказать «хамском отношении», но в какой-то мере да.

То есть тогда, когда можно просто, доступно и корректно человеку объяснить, что нужно сделать, чтобы решить его вопрос.

Подобные встречи представителей власти с населением будут продолжены. Идет работа и на местах. Сегодня, как и каждую субботу, с 9:00 до 12:00 прошли прямые телефонные линии во всех администрациях и исполкомах страны.