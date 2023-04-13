«Наши «друзья» из Польши и Литвы ловят каждое движение». Зачем на Западе следят за здоровьем Лукашенко?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим технологии победы, белорусских спортсменов и западные санкции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и серебряный призер чемпионата Европы по легкой атлетике Анастасия Мирончик-Иванова.
Григорий Азаренок, СТВ:
Действительно, стресс рождает чемпионов, это интересная формула, ее еще до этого Пушкин изложил: «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Беларусь – это уже мощный булат, который не дает покоя некоторым людям западнее Буга. Интересная встреча Президента с выдающимся человеком. Заметьте, все такие выдающиеся люди, например, Владимир Гостюхин, Николай Бурляев, то есть мастодонты в каждой сфере все с уважением относятся к нашему Президенту. А всякая мелочь такая вот, собчачки, дрянь всякая, какая есть...
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Андрей Лазуткин, политолог:
Я бы сказал, что собчачка – это не мелочь, это как раз люди очень знаковые в российском бомонде, на которых ориентируются другие представители.
Григорий Азаренок:
Я имею в виду настоящих людей, добившихся.
Андрей Лазуткин:
Это очень важно. Как построена эта сфера в России? Это тусовочка. То есть если ты великий писатель, другие великие писатели тебя будут обсуждать. Если ты великий музыкант, то такая же шобла этих великих музыкантов тоже будет про тебя говорить. Критики скажут, да, он великий или нет. На самом деле непонятно. А вот если ты прыгаешь выше всех или бегаешь быстрее всех, это видно каждому. Этим спорт отличается от системы тусовок, которая в России процветает. Поэтому в этих тусовках у нас друзей мало, а что касается объективных результатов, то друзья у нас там есть. И чтобы зрители понимали эти вещи, когда Президент говорит, что пора мне на корт выйти, это он не рисуется и не рассказывает, что вот я спортсмен великий. Просто каждый раз, когда Президент в хоккей играет, что-то еще делает, дрова рубит, наши «друзья» из Польши и Литвы ловят каждое движение. Потом они пишут, что человек старый, больной, ноги не ходят. Но если ты Президент, надо постоянно показывать, что ты хорошо соображаешь, хорошо принимаешь решения, бегаешь, прыгаешь.
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Григорий Азаренок:
Я помню, даже Президент на митинге, они там пишут то ли заболел, то ли умер, но «я живой и буду жить». И мы это напоминаем им постоянно, потому что это правильно. Но при этом когда их лидер всей мировой демократии сегодня то индуса толкнет, плевать, что он премьер Великобритании, то развернется и скажет кому-то за спиной, когда у него никого нет, с воздухом поздоровается, упадет пару раз, нормально все, они даже это не замечают.
Андрей Лазуткин:
Да, когда Байдена выбрали, они сразу тему здоровья закрыли, а вот раньше: такой старый президент, так долго, так плохо, а теперь молчат. Потому что люди сравнивают с Байденом, который, бедняга, мимо зайца проходит. Но это вопрос государственной политики, это не просто твое личное желание заниматься спортом. Уже нет, ты себе не принадлежишь. Ты должен все время показывать, что я здоров сегодня, я буду здоров завтра. Я делаю вот это, это. Это еще и хобби для Президента.
Григорий Азаренок:
При этом у нас развивается серьезно спорт в стране.
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