«Наши «друзья» из Польши и Литвы ловят каждое движение». Зачем на Западе следят за здоровьем Лукашенко?

Григорий Азаренок, СТВ: Действительно, стресс рождает чемпионов, это интересная формула, ее еще до этого Пушкин изложил: «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует булат». Беларусь – это уже мощный булат, который не дает покоя некоторым людям западнее Буга. Интересная встреча Президента с выдающимся человеком. Заметьте, все такие выдающиеся люди, например, Владимир Гостюхин, Николай Бурляев, то есть мастодонты в каждой сфере все с уважением относятся к нашему Президенту. А всякая мелочь такая вот, собчачки, дрянь всякая, какая есть...

Андрей Лазуткин, политолог:

Я бы сказал, что собчачка – это не мелочь, это как раз люди очень знаковые в российском бомонде, на которых ориентируются другие представители.

Григорий Азаренок:

Я имею в виду настоящих людей, добившихся.

Андрей Лазуткин:

Это очень важно. Как построена эта сфера в России? Это тусовочка. То есть если ты великий писатель, другие великие писатели тебя будут обсуждать. Если ты великий музыкант, то такая же шобла этих великих музыкантов тоже будет про тебя говорить. Критики скажут, да, он великий или нет. На самом деле непонятно. А вот если ты прыгаешь выше всех или бегаешь быстрее всех, это видно каждому. Этим спорт отличается от системы тусовок, которая в России процветает. Поэтому в этих тусовках у нас друзей мало, а что касается объективных результатов, то друзья у нас там есть. И чтобы зрители понимали эти вещи, когда Президент говорит, что пора мне на корт выйти, это он не рисуется и не рассказывает, что вот я спортсмен великий. Просто каждый раз, когда Президент в хоккей играет, что-то еще делает, дрова рубит, наши «друзья» из Польши и Литвы ловят каждое движение. Потом они пишут, что человек старый, больной, ноги не ходят. Но если ты Президент, надо постоянно показывать, что ты хорошо соображаешь, хорошо принимаешь решения, бегаешь, прыгаешь.

Лукашенко: надо срочно выйти на корт. Уже бросаться на мяч не буду, но потихоньку восстановлюсь. Читайте здесь.

Григорий Азаренок:

Я помню, даже Президент на митинге, они там пишут то ли заболел, то ли умер, но «я живой и буду жить». И мы это напоминаем им постоянно, потому что это правильно. Но при этом когда их лидер всей мировой демократии сегодня то индуса толкнет, плевать, что он премьер Великобритании, то развернется и скажет кому-то за спиной, когда у него никого нет, с воздухом поздоровается, упадет пару раз, нормально все, они даже это не замечают.