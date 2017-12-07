Президент дал согласие на назначение нового председателя Узденского райисполкома

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко дал согласие на назначение нового председателя Узденского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Им стал Сергей Савицкий. До этого он был первым заместителем главы Дзержинского райисполкома, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия.