Президент дал согласие на назначение нового председателя Узденского райисполкома

Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко дал согласие на назначение нового председателя Узденского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко дал согласие на назначение нового председателя Узденского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Им стал Сергей Савицкий. До этого он был первым заместителем главы Дзержинского райисполкома, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия.
Сергею Савицкому – 36 лет. Родился он в Брестской области. Имеет сельскохозяйственное образование. Кандидатуру нового главы рассмотрят на заседании районного Совета депутатов. И после этого официально представят коллективу.