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Президент дал согласие на назначение нового председателя Узденского райисполкома

07 декабря 2017 13:34
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Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко дал согласие на назначение нового председателя Узденского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Президент дал согласие на назначение нового председателя Узденского райисполкома-1

Им стал Сергей Савицкий. До этого он был первым заместителем главы Дзержинского райисполкома, начальником управления сельского хозяйства и продовольствия.

Президент дал согласие на назначение нового председателя Узденского райисполкома-3

Сергею Савицкому – 36 лет. Родился он в Брестской области. Имеет сельскохозяйственное образование. Кандидатуру нового главы рассмотрят на заседании районного Совета депутатов. И после этого официально представят коллективу.

Президент дал согласие на назначение нового председателя Узденского райисполкома-5

# Фотофакт # Отставки и назначения в Беларуси

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