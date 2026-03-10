Лазуткин: иранцы добились самого главного – сегодня искрит между США и Израилем

Андрей Лазуткин, политолог:

Важный момент. Вот чего иранцы добились, самое главное. Сегодня искрит между США и Израилем. Вот этого не было еще месяц назад. Там была такая любовь. Так все было хорошо. А сейчас…

Григорий Азарёнок, СТВ:

Как Трамп там заявил, что он сделает все, он будет вечно служить еврейскому народу.

Андрей Лазуткин:

Так вот, люди, которые Трампа избирали, движение MAGA, там оно прямо все бурлит. То есть, открываешь американские СМИ, там прямо начинают крыть этот Израиль: посмотрите, нас втянули в войну, Трамп предатель, он предал США, он работает на Израиль. Раньше такое писали в советской прессе, когда меня еще не было. А сейчас открываешь от CNN и до всяких блогеров американских… Такой популярный у них Джимми Дор, который там а-ля стендапер. И все кроют израильскую агрессию, израильскую военщину.

Я не знаю, наши змагары, которые на них работали столько лет, особенно на демпартию, они вообще запутались. Они запутались. Кого ругать, кого хвалить. Потому что, смотрите, Трампа же они ругали вроде. Поругивали немножко. А вот когда Трамп начал воевать на стороне Израиля, как-то они замолчали все резко, то есть что-то там непонятное происходит. Но запутались не только движения MAGA, самое главное, что Трампушка, я думаю, смотрит на Израиль уже так немножко искоса. То есть, друзья, вы обещали мне войну в течение двух недель и потом какую-то победу. А что-то перамогi никакой нет.

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