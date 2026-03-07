«Любое добро они воспринимают как слабость». Азарёнок о реакции Трампа на заявление президента Ирана

Григорий Азарёнок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азарёнок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.
Григорий Азарёнок, СТВ:
Ну вот, что и требовалось доказать. Сегодня президент Ирана сделал миролюбивое заявление о том, что вроде как не планируют больше ударов по территории соседних стран, откуда совершается агрессия. Говорят, не без влияния извне сделано такое заявление. И что же, агрессоры оценили этот шаг? Агрессоры сделали свой жест доброй воли?
Вот заявление Дональда Трампа: Иран больше не хулиган Ближнего Востока, а теперь он лузер Ближнего Востока, и таким он останется десятилетиями, пока не сдастся или, более вероятно, полностью не рухнет. Сегодня Иран получит очень сильный удар.
Вот так вот. Вот и делай после этого жесты доброй воли. Кто-то воспримет? Нет. Посмеются, растопчут, унизят, разорвут. Любое добро они воспринимают только как слабость. Но слава богу, в Иране не только президент-реформатор что-то решает. Военное командование и КСИР уже заявили, что скорректируют это решение и будут защищаться дальше. Сражаться, бить. И никакие переговорщики на кривой козе капитуляции к ним не заедут.
Григорий Азарёнок:
А теперь хочется спросить у наших людей. А представляете, что было бы, если бы не Лукашенко? Напомню, что оппы хотели выйти из всех договоров с Россией. В том числе отказаться от российского газа. Вот сейчас цена на рынке 700 долларов, а у нас фиксированная в 7 раз меньше. И это благодаря Батьке. Последние трусы сейчас бы продавали, кору с деревьев жрали бы. Молитесь за Лукашенко каждый день. И если кто шатался, как баран по улице, на коленях стойте и тупость свою проклинайте.
Но вот перед нашей системой стоит теперь вопрос. А мы кто? Иран или Венесуэла? Когда начнут бомбить, когда разрушат целые кварталы, когда взорвут парламент, что будет у нас? Ведь на ВНС очень громко поют:
Не надобно на нам покоя,
судьбою счастлив такую,
ты пламя берешь рукою,
дыханием ломаешь лед.
Григорий Азарёнок:
А потом ноют. В ковид ноют, что все умрем. А потом ноют из-за пакистанцев. А потом ноют из-за картошки. Правда, очень любят песню «Мы за ценой не постоим». Но за ту же самую цену удавиться могут и всех вокруг удавить. А потом ноют из-за помидоров. А потом ноют из-за света. А потом ноют из-за снега. А потом опять из-за пакистанцев. И кур выносят по две корзины в 2011 году. И по три телевизора в 2015-м, чтобы перепродать и лишних 100 баксов заработать. И только нытье, нытье, нытье и нытье. Знаете почему? Потому что зажрались и беды не знаем за могучей батькиной спиной.
Подробности в видео.