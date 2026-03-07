«Любое добро они воспринимают как слабость». Азарёнок о реакции Трампа на заявление президента Ирана

Григорий Азарёнок и его рубрика «Слово и дело» на СТВ.

Григорий Азарёнок, СТВ:

Ну вот, что и требовалось доказать. Сегодня президент Ирана сделал миролюбивое заявление о том, что вроде как не планируют больше ударов по территории соседних стран, откуда совершается агрессия. Говорят, не без влияния извне сделано такое заявление. И что же, агрессоры оценили этот шаг? Агрессоры сделали свой жест доброй воли? Вот заявление Дональда Трампа: Иран больше не хулиган Ближнего Востока, а теперь он лузер Ближнего Востока, и таким он останется десятилетиями, пока не сдастся или, более вероятно, полностью не рухнет. Сегодня Иран получит очень сильный удар. Вот так вот. Вот и делай после этого жесты доброй воли. Кто-то воспримет? Нет. Посмеются, растопчут, унизят, разорвут. Любое добро они воспринимают только как слабость. Но слава богу, в Иране не только президент-реформатор что-то решает. Военное командование и КСИР уже заявили, что скорректируют это решение и будут защищаться дальше. Сражаться, бить. И никакие переговорщики на кривой козе капитуляции к ним не заедут.

Григорий Азарёнок:

А теперь хочется спросить у наших людей. А представляете, что было бы, если бы не Лукашенко? Напомню, что оппы хотели выйти из всех договоров с Россией. В том числе отказаться от российского газа. Вот сейчас цена на рынке 700 долларов, а у нас фиксированная в 7 раз меньше. И это благодаря Батьке. Последние трусы сейчас бы продавали, кору с деревьев жрали бы. Молитесь за Лукашенко каждый день. И если кто шатался, как баран по улице, на коленях стойте и тупость свою проклинайте. Но вот перед нашей системой стоит теперь вопрос. А мы кто? Иран или Венесуэла? Когда начнут бомбить, когда разрушат целые кварталы, когда взорвут парламент, что будет у нас? Ведь на ВНС очень громко поют: Не надобно на нам покоя,

судьбою счастлив такую,

ты пламя берешь рукою,

дыханием ломаешь лед.