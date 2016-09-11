Надо высказывать свою гражданскую позицию: Александр Тиханович пришёл голосовать с дочерью и внуком

Новости Беларуси. Избирательные участки по всей стране сегодня открылись ровно в 8 утра. Несмотря на ранний час, многие избиратели пришли на участки прямо к открытию.

Александра Кулакова, СТВ:

Мы сейчас находимся на самом большом по количеству избирателей участке, около 3 тысяч. Для сравнения, самый маленький – это одна тысяча. Давайте, посмотрим, как здесь все организовано. Как вы можете видеть, концертная площадка, вот организована торговля, где можно купить по очень выгодным ценам какую-либо продукцию. Ну и ищем сам избирательный участок. Хорошо, что есть навигация: мы можем узнать, куда идти. И вот то самое место, где белорусы отдают свои голоса. Как вы можете видеть, работают наблюдатели. Участники избирательной комиссии. Голосование идёт полным ходом.

На избирательном участке №510 выбирают из пяти кандидатов.

За кого отдать свой голос? Кто-то решает прямо на месте, а кто-то давно взвесил своё решение. Например, семью Филипович убедил кандидат, который во время знакомства с избирателями оставил свою визитку с мобильным номером, чтобы ему можно было звонить по проблемным вопросам.

Михаил и Оксана Филлипович, избиратели участка для голосования № 510 Старовиленского избирательного округа № 105:

Можно напрямую человеку позвонить, если какие-то вопросы возникают. Это нас очень удивило.

Среди избирателей – руководитель Национального банка.

Павел Владимирович вместе с внучками пришёл ранним утром, несмотря на выходной день, в костюме и галстуке.

Павел Каллаур, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Внучки – они должны понимать, что это важное событие, это праздник. И они должны быть и сами красиво одеты, и на дедушку, безусловно, смотреть в строгом костюме.

Свой дресс-код выдержал в воскресенье и премьер-министр нашей страны. На избирательный участок Андрей Кобяков пришел вместе с супругой в приподнятом настроении.

511 столичный участок неофициально назвали VIP-участком. Среди высоких гостей – и вице-премьер Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Я уже чётко знала заранее, кому я сегодня отдам свой голос. Но сложно, может быть, для каждого человека, потому что в этот раз достаточно большая конкуренция среди кандидатов в депутаты.

И председатель верхней палаты парламента Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович, председатель верхней палаты парламента:

Я исходит из того, насколько кандидаты или кандидат, за которого я отдаю голос, может быть действительно эффективен вот в этом законотворческом процессе. Потому что это – основная функция.

Главный трансплантолог страны Олег Руммо выкроил в плотном графике ровно один час между операциями, чтобы сделать свой выбор.

Олег Руммо, руководитель Республиканского научно-практического центра трансплантации органов и тканей:

Здесь для меня всё было просто, понятно, я сразу же определился с кандидатом. И сегодня просто подтвердил тем правом, которое у меня есть, гражданина Республики Беларусь свой выбор, бросим свой бюллетень в урну и подтвердив, что я хочу, чтобы мой округ представлял именно этот человек.

О том, что голос имеет особую силу, знает народный артист Беларуси Александр Тиханович. Он, по традиции – несколькими поколениями, сегодня сделал свой выбор.

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Если мы хотим жить лучше, если мы хотим жить в правовом государстве, если мы хотим, чтобы наша Беларусь была лучшей страной в Европе – надо высказывать свою гражданскую позицию.

Пока знаменитости отдают свои голоса, зрителей удивляют своими голосами местные артисты. На каждом избирательном участке организовали свою программу. В Лебяжьем, например, постарались составить номера с белорусским колоритом.

Наладили и выездные буфеты. После голосования каждый белорус мог купить драники, смажни, выпечку и напитки по ценам ниже, чем в магазине.

Для маленьких белорусов, конечно, ещё не совсем понятно, что такое выборы. В их случае голосование значит вкусно поесть и получить воздушный шарик. Но главное, говорят родители, чтобы в их памяти осталось доброе впечатление о сегодняшнем дне. Ведь в будущем им выбирать, как жить, так же, как выбирают будущее сегодня их родители, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.