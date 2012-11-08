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Белорусские военные принимают участие в «Разгневанном соколе» в Катаре

08 ноября 2012 08:22
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Новости Беларуси. Белорусские военные принимают участие в многонациональных учениях «Разгневанный сокол-2012», которые проходят в Катаре. Туда отправились порядка 70 наших армейцев из подразделений ВВС и войск ПВО, сил специальных операций, радиационной, химической и биологической защиты.

Белорусы будут отрабатывать механизмы оказания международной помощи в кризисных ситуациях. При этом личному составу предстоит взаимодействовать с коллегами из других стран. Учения  продлятся до 22 ноября и пройдут в несколько этапов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Армия Беларуси

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