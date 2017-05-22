Председателем Минской областной организации «Белой Руси» стала Светлана Баранок

На ней члены организации подвели итоги своей работы, наградили самых активных и выбрали новое руководство.

Я думаю, что все члены «Белой Руси» – это очень ответственные люди.

Светлана Баранок, председатель Минской областной организации «Белая Русь»: Мы не оставляем без внимания ни одного человека. «Белая Русь» – это те помощники и проводники идей сегодняшнего нашего белорусского государства, которые мы проповедуем в нашем обществе.

Татьяна Прокопенкова, заместитель председателя Борисовской районной огранизации «Белая Русь»:

К нам люди прихоядт и с вопросами благоустройства территории, и с личными вопросами помощи жилья, помощи, оформления документов. Я считаю, что роль общественной организации достаточно высока. Мы помогаем людям,

и я считаю, что в Беларуси роль гражданского общества и общественных организаций будет увеличиваться.

Участники конференции также возложили цветы к вечному огню в городском Парке Победы. Специально для делегатов была подготовлена ​​и презентация в жанре пескографии. А всю деятельность районных организаций и проекта «Белая Русь в лицах» изобразили на специальном стенде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.