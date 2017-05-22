Прямой эфир

Председателем Минской областной организации «Белой Руси» стала Светлана Баранок

22 мая 2017 15:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Светлана Баранок, исполняющая обязанности начальника Главного управления идеологической работы Миноблисполкома, заняла пост председателя Минской областной организации общественного объединения «Белая Русь».

В Молодечно прошла 5 отчетно-выборная конференция.

На ней члены организации подвели итоги своей работы, наградили самых активных и выбрали новое руководство.

Председателем Минской областной организации «Белой Руси» стала Светлана Баранок-1

Светлана Баранок, председатель Минской областной организации «Белая Русь»:
Мы не оставляем без внимания ни одного человека. «Белая Русь» – это те помощники и проводники идей сегодняшнего нашего белорусского государства, которые мы проповедуем в нашем обществе.

Я думаю, что все члены «Белой Руси» – это очень ответственные люди.

Председателем Минской областной организации «Белой Руси» стала Светлана Баранок-4

Татьяна Прокопенкова, заместитель председателя Борисовской районной огранизации «Белая Русь»:
К нам люди прихоядт и с вопросами благоустройства территории, и с личными вопросами помощи жилья, помощи, оформления документов. Я считаю, что роль общественной организации достаточно высока. Мы помогаем людям,

и я считаю, что в Беларуси роль гражданского общества и общественных организаций будет увеличиваться.

Участники конференции также возложили цветы к вечному огню в городском Парке Победы. Специально для делегатов была подготовлена ​​и презентация в жанре пескографии. А всю деятельность районных организаций и проекта «Белая Русь в лицах» изобразили на специальном стенде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Фотофакт # Белая Русь # Светлана Баранок # Татьяна Прокопенкова

Другие новости рубрики

Все новости
Оптимизация госаппарата, зарплата и спорт. Александр Лукашенко провел встречу с главой Администрации Президента
22 мая 2017 14:00

Оптимизация госаппарата, зарплата и спорт. Александр Лукашенко провел встречу с главой Администрации Президента

Александр Лукашенко – Ивану Носкевичу: кто дал право к человеку, согласованному к назначению Президентом, врываться в дом?
22 мая 2017 13:56

Александр Лукашенко – Ивану Носкевичу: кто дал право к человеку, согласованному к назначению Президентом, врываться в дом?

Александр Лукашенко 22 мая встретился с председателем Следственного комитета Беларуси
22 мая 2017 10:44

Александр Лукашенко 22 мая встретился с председателем Следственного комитета Беларуси