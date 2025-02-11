Увы, вместо того, чтобы на равных выстраивать конструктивный диалог, западные страны продолжают вмешиваться во внутренние дела других государств. Как стало известно, на то, чтобы сместить с поста сербского президента, они потратили три миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом сообщил сам Александр Вучич. По его словам причиной столь щедрого финансирования стало стремление Запада разрушить республику, потому что она проводит независимую политику. Из-за рубежа шли громадные инвестиции на организацию цветной революции в Сербии. С ноября прошлого года на улицы «за европейскую зарплату» выходят толпы демонстрантов. Попытку госпереворота американские политтехнологи хотели замаскировать под стихийные акции из-за трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда погибли 15 человек. Но план провалился. Сегодня причинно-следственные связи очевидны всем.