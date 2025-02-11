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На свержение президента Сербии зарубежные страны потратили 3 млрд евро

11 февраля 2025 11:05
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Увы, вместо того, чтобы на равных выстраивать конструктивный диалог, западные страны продолжают вмешиваться во внутренние дела других государств. Как стало известно, на то, чтобы сместить с поста сербского президента, они потратили три миллиарда евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На свержение президента Сербии зарубежные страны потратили 3 млрд евро-2

Об этом сообщил сам Александр Вучич. По его словам причиной столь щедрого финансирования стало стремление Запада разрушить республику, потому что она проводит независимую политику. Из-за рубежа шли громадные инвестиции на организацию цветной революции в Сербии. С ноября прошлого года на улицы «за европейскую зарплату» выходят толпы демонстрантов. Попытку госпереворота американские политтехнологи хотели замаскировать под стихийные акции из-за трагедии на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, когда погибли 15 человек. Но план провалился. Сегодня причинно-следственные связи очевидны всем.

# Александр Вучич # Сербия

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