На саммите стран СНГ 30 мая в Минске ожидают делегацию из Украины

Новости Беларуси. На саммите стран СНГ ожидают делегацию из Украины. Заседание пройдет 30 мая в Минске. Темы, которые затронут на встрече, обсудили 28 мая премьер-министр Михаил Мясникович и исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Всего на форум большой политики будет вынесено 23 вопроса. Основной блок, безусловно, относится к экономике. Кроме того главы Правительств стран Содружества будут говорить о проектах, касающихся взаимодействия в гуманитарной сфере, образовании, сохранения и укрепления инновационного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Лебедев, исполнительный секретарь СНГ:

Мы ожидаем, что прибудут 6 премьер-министров, 4 вице-премьера, ждем информации о составе делегации из Украины. Но нам подтвердили, что Украина будет представлена, но в каком качестве я, к сожалению, пока не знаю. Хотя я уже неоднократно выражал, эту мысль выражают представители и других государств: надежда на то, что Украина останется в Содружестве и продолжит свое взаимодействие со своими соседями, традиционными партнерами и в экономике, и в гуманитарной сфере.