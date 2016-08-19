На молодёжном «Открытом диалоге» обсудят роль выборов в истории независимой Беларуси

Тема парламентских выборов станет одной из ключевых во время молодёжного «Открытого диалога». В нем примут участие более 100 человек из всех регионов страны.

Это – члены территориальных, участковых и окружных комиссий, руководители штабов и национальные наблюдатели.

На дискуссионной площадке будут говорить о значении выборов в истории суверенной Беларуси, об участии гражданского общества в избирательной компании, а также о роли молодежи в этом процессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.