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На молодёжном «Открытом диалоге» обсудят роль выборов в истории независимой Беларуси

19 августа 2016 06:38
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Тема парламентских выборов станет одной из ключевых во время молодёжного «Открытого диалога». В нем примут участие более 100 человек из всех регионов страны.

Это – члены территориальных, участковых и окружных комиссий, руководители штабов и национальные наблюдатели.

На дискуссионной площадке будут говорить о значении выборов в истории суверенной Беларуси, об участии гражданского общества в избирательной компании, а также о роли молодежи в этом процессе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Выборы-2019

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