На экстренном саммите ЕС в Брюсселе обсудили вопрос защиты внешних границ

Новости Бельгии. В Брюсселе прошёл экстренный саммит ЕС. Обсуждался вопрос защиты внешних границ Евросоюза. Встречу пришлось созвать из-за растущего потока беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

Глава Евросовета Дональд Туск ожидает, что в дополнение к уже прибывшим беженцам из арабских государств перебраться туда захотят ещё несколько миллионов. И теперь главное для Евросоюза — спасать ситуацию, которую называют критической.

Также на саммите решили выделить 700 миллионов евро Македонии, через которую идёт один из основных потоков мигрантов в ЕС. Ещё 600 миллионов получат «Агентства по безопасности и охране границ». 200 миллионов евро Брюссель направит Всемирной продовольственной программе, и ещё 300 – на оказание прямой гуманитарной помощи беженцам.

А тем временем мигранты не перестают пребывать к берегам Италии и Греции. Вновь итальянская береговая охрана спасла несколько сотен человек с дрейфующего в Средиземном море судна, сообщили в программе Новости «25 часа» на СТВ.