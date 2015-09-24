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На экстренном саммите ЕС в Брюсселе обсудили вопрос защиты внешних границ

24 сентября 2015 07:58
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Новости Бельгии. В Брюсселе прошёл экстренный саммит ЕС. Обсуждался вопрос защиты внешних границ Евросоюза. Встречу пришлось созвать из-за растущего потока беженцев из стран Африки и Ближнего Востока.

Глава Евросовета Дональд Туск ожидает, что в дополнение к уже прибывшим беженцам из арабских государств перебраться туда захотят ещё несколько миллионов. И теперь главное для  Евросоюза — спасать ситуацию, которую называют критической.

Также на саммите решили выделить 700 миллионов евро Македонии, через которую идёт один из основных потоков мигрантов в ЕС. Ещё 600 миллионов получат «Агентства по безопасности и охране границ». 200 миллионов евро Брюссель направит Всемирной продовольственной программе, и ещё 300 – на оказание прямой гуманитарной помощи беженцам.

А тем временем мигранты не перестают пребывать к берегам Италии и Греции. Вновь итальянская береговая охрана спасла несколько сотен человек с дрейфующего в Средиземном море судна, сообщили в программе Новости «25 часа» на СТВ. 

# Беларусь-Евросоюз

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