Выборы Президента Беларуси-2015: на чем расставили акценты в агитационной кампании кандидаты

Новости Беларуси. Агитация продолжается. Кандидаты в Президенты Беларуси каждый день организуют пикеты, встречи, выступают по радио и телевидению. Избирательная кампания охватила все без исключения регионы и населенные пункты. Доступ к информации свободный. Это отмечают и многочисленные наблюдатели, которых с каждым днем в нашей стране становится все больше.

Предвыборные программы представлены, цели намечены. И теперь кандидаты в Президенты, вооружившись тезисами и выдержками, едва ли не весь день напролет делятся этой информацией. С экранов телевизоров, на собраниях, чаще – пикетах. Вниманием такие события не обделяют ни пресса, ни прохожие. 23 сентября у стенда Николая Улаховича запас листовок разобрали практически за час.

Михаил Образов, руководитель избирательного штаба кандидата в Президенты Республики Беларусь Николая Улаховича:

Люди реагируют как положено, по-разному. Одни – с радостью, другие говорят, что изучат, а есть третьи, которые говорят, что у них выбор свой, они идут другим путем. Что ж, это их право, это демократия.

Николай Улахович, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Я чувствую, что впервые на выборах уделено такое внимание со стороны нашего белорусского телевидения и нашей прессы. Мне удобно работать, правда, тяжело, приходится быть занятым практически целый день.

Если главные подручные верховного атамана в этот день работали рядом со своим лидером, то помощники других кандидатов активизировались в регионах. Хотя в Гомеле доверенные лица, по их же оценкам, начинают предвыборную гонку в размеренном темпе. Вот уже несколько дней как на остановках общественного транспорта и в других людных местах появились специализированные площадки для визуальной агитации. Материалы на них пока только половины из кандидатов в Президенты.

Сергей Дороненков заместитель координатора Либерально-демократической партии Беларуси по Центральному району Гомеля:

Подходили люди, интересовались, что за кандидат, что из себя представляет, какие у него политические цели и прочее. Никаких проблем с расклейкой не возникало.

Тем временем сам главный либерал-демократ страны днем общался с избирателями в центре Минска. К агитации присоединились и медийные персоны – члены партии. Здесь не до шуток: как признался сам кандидат, вся команда на ногах с семи утра. Уже успели побывать в Заславле.

Сергей Гайдукевич, кандидат в Президенты Республики Беларусь:

Будем развешивать плакаты по всему городу. 141 пикет проведен, всего – более полутысячи, как я уже говорил. То есть кампания раскручивается с каждым днем, что даже как-то приятно и приносит очень много удовольствия, общения с людьми и так далее.

Раздача листовок – под неусыпным контролем. За работой пикета наблюдали представители миссии ОБСЕ. Этих экспертов сейчас можно видеть на улицах Минска каждый день.

Визуально обновился 23 сентября и Витебск. По всему городу в поддержку Татьяны Короткевич расклеили плакаты. Лицезреть кандидата можно на остановках, афишах и досках объявлений. Помощники Короткевич подсчитали: с начала агитации только в этом областном центре было роздано 10 тысяч листовок и развешано более 200 плакатов.

Лидия Сагидулина, доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Беларусь Татьяны Короткевич:

В малых городах приходит большее количество избирателей на пикеты. Вот такая специфика, возможно, только нашей области. Агитационных материалов у нас сейчас крайне не хватает. Мы просто, как горячие блины, их забираем сразу в офисе.

В зале сельского дома культуры агрогородка на Могилевщине сегодня многолюдно. Доверенное лицо Александра Лукашенко говорит о развитии села, программе поддержки регионов, пострадавших от Чернобыльской аварии. Здесь эта тема особенно актуальна. У агитационной работы в сельской местности своя специфика, признается Татьяна Конончук.

Татьяна Конончук, доверенное лицо кандидата в Президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко:

Внимание сельских жителей хочется больше акцентировать на работы на сельских территориях, на развитиие фермерства, какое государство на сегодняшний день и в перспективе планируется оказывать поддержку этому направлению деятельности в сельском хозяйстве. Это и на развитии сети бытовых услуг на селе.

Галина Лукьянцева, житель агрогородка Телеши Славгородского района Могилевской области:

Нам очень важно, что приезжают доверенные лица кандидатов в Президенты, знакомят нас со своей программой. Очень хорошо послушать их, задать им вопросы, которые интересуют наших жителей в деревне, потому что, наверное, вопросы всегда возникают. Послушав их, мы сделаем свой выбор.

На недостаток информации не жалуются ни избиратели, ни наблюдатели. А выбор надо будет сделать уже совсем скоро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.