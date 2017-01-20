Мы всегда поддерживаем друг друга: Цуй Цимин о дипломатических отношениях Беларуси и Китая

Новости Беларуси. Дружба в четверть века. Дипломатическим отношениям Беларуси и Китая 25 лет. За это время страны стали надежными стратегическими партнерами в различных сферах.

От экономики – до образования и науки.

Реализуются глобальные инвестиционные проекты, такие как индустриальный парк «Великий камень». Его задача стать опорной точкой экономического пояса шелкового пути.

Растет и кредитная поддержка со стороны Китая.

Интенсивно прибавляют Минск и Пекин в совместном товарообороте. Лидеры стран регулярно встречаются. Идёт активный межпарламентский диалог, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цуй Цимин, Чрезвычайный и Полномочный посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

Мы будем развивать дружбу и вместе создавать сообщество общих интересов и единой судьбы. И Беларусь, и мы считаем, что мы самые лучшие друзья, добрые друзья, идеальные друзья, можно сказать, железные друзья. Мы всегда поддерживаем друг друга, что касается коренных и важных интересов наших стран. Наши отношения сейчас находятся в самом лучшем периоде истории.