Сегодня – 25-лет исполняется с момента установления белорусско-китайских дипломатических отношений. По этому случаю Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравительными посланиями.

Стороны регулярно обмениваются визитами на высшем и высоком уровнях, осуществляется активный межпарламентский диалог.

Один из самых масштабных результатов сотрудничества - строительство Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

Его уже называют жемчужиной экономического пояса Шелкового пути.

Как отметил Александр Лукашенко в послании лидеру КНР: «Мы гордимся, что у Беларуси и Китая сложились поистине союзнические отношения. Достигнут беспрецедентно высокий уровень доверительного всестороннего стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества».

В свою очередь, Си Цзиньпин подчеркнул: «Политическое взаимодоверие является прочным, мы оказываем друг другу твердую поддержку по важным вопросам, касающимся интересов наших стран».

Товарооборот между странами за прошедшие 25 лет вырос почти в 100 раз. Наблюдается и эволюция экономических отношений. Если на начальном этапе речь шла лишь о торговле, то теперь в основе – реализация крупных инвестиционных проектов.

Растёт кредитная поддержка со стороны Китая.

За последние годы количество прямых инвестиций возросло в 13 раз, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.