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Можно оставить свои пожелания будущим депутатам местных Советов: акция от БРСМ

19 января 2018 19:36
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Новости Беларуси. На выборах в депутаты местных Советов стартовала агитация. А в столице активисты БРСМ проводят акцию «Молодежь решает», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Можно оставить свои пожелания будущим депутатам местных Советов: акция от БРСМ-1

Каждый избиратель может оставить свои пожелания будущим депутатам Мингорсовета. Для этого в Минске установят специальные ящики для предложений. А затем напутствия горожан передадут избранным депутатам.

Можно оставить свои пожелания будущим депутатам местных Советов: акция от БРСМ-4

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:
Это с одной стороны агитация, дополнительное информирование наших граждан о том, что выборы состоятся 18 февраля 2018 года. Ну и второе – это, конечно же, обратная связь с нашими избирателями. Которые могут не просто сегодня прийти на выборы и проголосовать, но и обозначить какую-то проблему.

Можно оставить свои пожелания будущим депутатам местных Советов: акция от БРСМ-7

Александр Бурда:
Не смотря на холодную погоду, люди подходят, активно интересуются целью акции, нашей миссией. И, конечно, видно желание людей принимать активное участие в политический жизни страны.

Можно оставить свои пожелания будущим депутатам местных Советов: акция от БРСМ-10

Писали минчане о проблемах своего двора и улицы: замене теплосетей, состоянии дорог во дворах, освещении. Акция «Молодежь решает!» будет проходить еженедельно в самых людных местах до 17 февраля.

# Выборы-2019 # БРСМ # Сергей Клишевич # Александр Бурда # Фотофакт

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