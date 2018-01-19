Можно оставить свои пожелания будущим депутатам местных Советов: акция от БРСМ

Новости Беларуси. На выборах в депутаты местных Советов стартовала агитация. А в столице активисты БРСМ проводят акцию «Молодежь решает», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Каждый избиратель может оставить свои пожелания будущим депутатам Мингорсовета. Для этого в Минске установят специальные ящики для предложений. А затем напутствия горожан передадут избранным депутатам.

Сергей Клишевич, первый секретарь Минского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Это с одной стороны агитация, дополнительное информирование наших граждан о том, что выборы состоятся 18 февраля 2018 года. Ну и второе – это, конечно же, обратная связь с нашими избирателями. Которые могут не просто сегодня прийти на выборы и проголосовать, но и обозначить какую-то проблему.

Александр Бурда:

Не смотря на холодную погоду, люди подходят, активно интересуются целью акции, нашей миссией. И, конечно, видно желание людей принимать активное участие в политический жизни страны.