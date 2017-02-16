Мониторинговая группа Администрации Президента будет систематически проверять работу властей регионов с обращениями белорусов

Новости Беларуси. На вопросы отвечает Администрация Президента. Выездные приемные по реализации Декрета № 3 16 февраля начали работать во всех регионах страны.

Такие приемы граждан станут традиционными.

Об этом сегодня сообщила глава Администрации Президента Наталья Кочанова, общаясь с гражданами в Жодинском горисполкоме.

Несмотря на то, что встречи анонсировали для разъяснения нюансов по реализации декрета о социальном иждивенчестве,

люди шли к чиновникам с вопросами, которые их волнуют не меньше.

Правда, подарком такое письмо назовешь едва ли, - тут же добавляет молодая семья. Ведь трудоустроиться не смогли по объективным причинам. Виктор не нашел работу по состоянию здоровья. У Яны проблемы возникли сразу после окончания ВУЗа. Молодого специалиста брать не хотели. Обивать пороги профильных ведомств пара не захотела.

С откровенным разговором пришли сразу к главе Администрации. Помогли.

Яна Скакун:

Мне сказали обратиться в горисполком в понедельник. Возможно, трудоустроят. Здесь очень замечательно, что можно решить вопрос за короткое время. Не надо писать куда-то, обращаться. И компетентный ответ дадут.

Виктор Скакун:

Это очень хорошо, такие сборы почаще бы. И по специальностям, и по заработным платам.

В жодинскую приемную записалось более 20 человек.

Ставка – на мобильное и беспрепятственное общение, а главное – личный контакт.

Так и о проблемах легче рассказать, и объяснить всю ситуацию намного проще. А потому такую практику выездных приемов продолжат. Мониторинговая группа будет систематически проверять работу с обращениями белорусов на местах.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Президент еще раз четко поставил задачу о необходимости более серьезной работы по отношению к гражданам. Если люди обращаются, мы должны рассматривать оперативно и объективно те обращения, которые поступают.

Поэтому в Администрации Президента создана мониторинговая группа, которая будет выезжать в регионы.

Это будет такой традицией: мы будем выезжать в регионы и проводить приемы по личным вопросам для того, чтобы видеть, как проводится эта работа на места. Но есть ещё один вопрос, который всегда я озвучиваю. Когда люди обращаются в вышестоящие инстанции – это не правильно. На местах руководители местных органов власти – руководители предприятий, организаций должны решать эти вопросы. Конечно, есть такие вопросы, которые надо решать на республиканском уровне, и это правильно. Но вместе с тем, это показатель работы местных органов власти.

Витебск

Сестры Ивановы – натуры творческие. Уже шесть лет девушки занимаются декором тарелок. По собственному убеждению, ремесленницы – регулярно платят налог.

Потому и письмо из налоговой – стало полной неожиданностью.

Как оказалось, один пророченный платёж изменил статус Ольги. Мастер попала в ряды иждивенцев.

Ольга Иванова, житель Витебска:

Оказывается я поменяла свой социальный статус: из работающего ремесленника я перешла в разряд тунеядца. И должна заплатить три шестьсот. Ходила как на работу в районную налоговую, в исполком подавала документы. И сейчас будет комиссия, которая решит мой вопрос – освободят меня от данного налога или нет. Как я поняла, будет рассмотрено дело в мою пользу.

На часах уже давно за полдень – официальное время приема истекло, но людей от этого не меньше. По записи на встречу с помощником Президента должны были прийти лишь 17 человек. Реально – со своими проблемами обратилось более полусотни людей. Выслушали всех. Одна из самых популярных просьб – разъяснения по третьему декрету Президента.

Елена Пашкевич, житель Витебской области:

Всю жизнь я работала сразу после школы. По вопросу уплаты налога или нет – не возникает, платить – да. Все, кто могут должны платить. В трудной ситуации, конечно, нужно разобраться – помочь людям.

Александр Позняк, помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Витебской области:

Не достаточно информации было для людей о том, каким образом использовать меру декрета. Десятки людей не все знают. Кто-то может и знает, но хочет каким-то образом избежать этого сбора на уплату государственных расходов. А большинство ведь и не знают.

Вот это наша недоработка, которую вот такими приёмами мы восполняем.

Минск

В самой Администрации Президента тоже с утра внушительная очередь. Под кабинетом обсуждают то, с чем пришли. Вопросы, которые адресуют чиновникам: от глубоко личных – до глобальных. Кредиты на жилье, налоговая нагрузка, жилищно-коммунальные проблемы и судебные распри.

Двери высокопоставленных чиновников открыты для всех без исключения.

Галина Русецкая, житель Минска:

Четыре года я уже плачу. Два года стоит незаселённая квартира, Минстрой не отдаёт мне ключи. Выслушали. Всё будет хорошо. Я надеюсь.

Геннадий Исаев, житель Москвы (Россия):

Сравнивая подход белорусского общения чиновников с московским общением чиновников, это две большие разницы.

В Беларуси очень внимательно и качественно принимают все заявления, решают эти вопросы.

Я очень доволен. По сравнению с Москвой – они должны сюда приехать и поучиться.

Рассказать свою историю Оксана отправилась в компании уже годовалой Евы. Всего пару минут – и комиссия резюмирует: извещение об уплате налога на социальное иждивенчество пришло не по адресу. Его женщина получила за 2015 год – тогда она и вправду уволилась с работы, но лишь по тому, что наблюдалась у врачей частной клиники. К тому моменту Оксана уже ждала свою малышку.

Заминка вышла из-за того, что справок в негосударственной больнице женщина не брала.

Оксана Гугнарёва, житель Минска:

Беременность была тяжёлая. Восьмая беременность. Как видите, у меня всего лишь двое деток. Находилась на гормональном лечении очень долго и не устраивалась на работу, потому что было не рекомендовано. В итоге у меня только 116 рабочих дней в году, вот я и получилась – тунеядец.

На повестке дня и другие немаловажные вопросы: строительство и приватизации жилья, создание новых рабочих мест. Проблемы частного бизнеса. Вникнуть во все перипетии этого бизнес-проекта непросто.

К тому же, на производстве инновационных товаров заняты люди с ограниченными возможностями.

Дмитрий Захаревич, директор частного производства:

Мы создаем рабочие места для инвалидов. Я сам инвалид. А нас просто-напросто выкидывают из офисов, не дают работать. То, что говорил Александр Григорьевич Лукашенко, что раскрепощению подъёма бизнеса нужно уделять большое внимание. Но не нужно было бы Президенту уделять это внимание, если бы чиновники на местах не блокировали работу предприятия.

Чужого горя – не бывает. Потому, к каждому обращению – самое пристальное внимание. По мере возможности оперативные решения принимали прямо на месте. Остальные – на особый контроль. Так, например, в Витебской области нескольким обратившимся помогут с поиском работы.

Уже утром их ждут специалисты с конкретными предложениями.

Задать свой острый вопрос напрямую можно будет и 17 февраля. Личные приёмы граждан пройдут во всех регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.