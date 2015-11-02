Минск скорбит по жертвам авиакатастрофы в Египте: цветы, свечи и игрушки у посольства России и книга соболезнований

Новости Беларуси. Весь мир скорбит по погибшим в авиакатастрофе в Египте. Белорусы также не остаются в стороне от трагедии. К российскому посольству люди несут цветы, свечи и игрушки. 2 ноября же в здании диппредставительства открылась книга соболезнований. Записи со словами скорби здесь оставляют простые люди и представители власти.

За несколько суток эти фото облетели весь мир. Сделанные за несколько минут до трагедии, они моментально набирали сотни лайков. А сегодня в комментариях к ним слова скорби. 224 человека, среди которых Роман Серединский и супруги Радлевичи (уроженцы Беларуси). В соцсетях еще активны их личные страницы.

Вот этот снимок Алла Радлевич опубликовала немногим более месяца назад. Под ним – проникновенное стихотворение с очень символичным названием «Еще жива и слава Богу». А далее – прощания друзей, знакомых и совершенно посторонних людей. Кажется, для каждого трагедия стала личным горем. Искренне скорбят и белорусы.

К зданию российского посольства в Минске не прекращают идти люди. Они несут свечи, цветы, записки со словами «помним, скорбим, молимся» и игрушки. Авиакатастрофа унесла жизни 20 детей.

Они не сдерживают ни слез, ни эмоций. Просто очень сложно понять и принять.

Минчане:

Я не знаю даже, что сказать. Очень больно.

Настолько больно, это так несправедливо. Там дети, там родители, там семьи. Это несправедливо вообще к людям. Почему?

Александр Межуев, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Нет более трагического случая, когда в мирное время погибают ни в чем не повинные люди. Поэтому я считаю гражданским долгом выразить соболезнования всему российскому народу. И чтобы знали, что в Беларуси тоже уважают и чтят нашу дружбу. Вместе будем выходить из этой беды.

В диппредствительстве Российской Федерации 2 ноября открылась книга соболезнований. Записи здесь оставляют простые белорусы и представители власти.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Представитель той или иной страны, или общественной организации Беларуси, или просто гражданин имеет право высказать свое сопереживание с нами, с Россией, по поводу этой жуткой трагедии.

Книга соболезнований будет открыта и 3 ноября. С 10 до часа дня и после перерыва – с двух до пяти вечера.

Несмотря на случившееся, наши туристы не спешат отказываться от туров в Египет. По крайней мере пока. Страна была и остается в топе самых популярных среди белорусов.

Оксана Бичун, генеральный директор туристического предприятия:

В настоящее время на наш адрес не поступают телефонные звонки, туристы не отказываются от туров.

В связи с трагедией некоторые европейские авиакомпании изменили транзитные маршруты в обход Синая. Сегодня официальное сообщение опубликовал и Национальный перевозчик, где заявил о продолжении полетов в Египет по прежним маршрутам, которые и так минуют полуостров.

Тем временем в бюро судебно-медицинской экспертизы в Санкт-Петербурге уже доставлены тела 140 жертв авиакатастрофы. Приземления еще одного «Боинга» с погибшими в «Пулково» ожидают 2 ноября вечером.

Что касается причин крушения лайнера, Следственный комитет России пока не исключает ни одной из версий. Наряду с египетскими, российскими и французскими специалистами к расследованию авиакатастрофы могут быть подключены и белорусы. 2 ноября об этом заявил министр транспорта России на встрече с Владимиром Путиным. Кстати, эксперты уже занимаются расшифровкой черных ящиков, после чего, вероятнее всего, и выяснятся все обстоятельства трагедии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.