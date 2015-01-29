Президент Лукашенко провел встречу с представителями белорусских и зарубежных СМИ 29 января

Новости Беларуси. Семь часов открытого диалога. Именно в таком формате Александр Лукашенко сегодня, 29 января, общался с белорусскими и зарубежными журналистами. И хотя, как признался Президент, он не собирался устанавливать временной рекорд — это получилось. К слову, глава государства впервые отказался от формата пресс-конференции, предложив нашим коллегам, которых во Дворце Независимости собралось две с половиной сотни, провести открытый диалог.

Были затронуты темы экономической ситуации в стране. Безусловно, в связи с ситуацией на юго-востоке Украины звучали вопросы и внешней политики: в частности, отношений по линии Беларусь — Россия и Беларусь — Украина.

Каждый журналист мог поднять в ходе встречи любую тему, высказать личное мнение и обозначить свою позицию. Так, например, корреспондент телеканала СТВ Наталья Бреус задала вопрос о недавних кадровых перестановках в руководстве страны. Ответ на ее и не только вопросы — в репортаже программы Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

Вот в чем особенность белорусского лидера, так это в том, что он всегда настроен на открытый диалог. С журналистами общается регулярно. В первую очередь, конечно, с белорусской прессой, но часто приезжают россияне. В прошлом году, на моей памяти, были и украинские репортеры, и сербские. Вопросов к белорусскому лидеру всегда масса, но даже самых острых, неудобных или очень личных Александра Лукашенко не избегает.

В этот раз масштабный разговор проходит во Дворце Независимости. О своем участии заявили и государственные, и негосударственные СМИ. 152 газеты, 16 информационных агентств, 3 интернет-издания, 26 телеканалов, 41 радиостанция.

Приглашены и зарубежные СМИ. Журналистов — две с половиной сотни. Большая часть из областей страны: Президент настаивал, чтобы на такие встречи обязательно звали региональную прессу, признавался, что часто листает районки — им виднее, какие вопросы волнуют людей на местах.

Инна Фяксель, главный редактор газеты «Новости Стародорожчины»:

Хотелось бы узнать о перспективах развития малых городов. И, конечно же, о проблемах сельского хозяйства — наш район аграрный, — о путях их решения, о том, какая судьба ждет эти города и людей, которые там работают.

Ирина Громыко, главный редактор газеты «Радзіма» Глусского района:

Жителей нашей области, конечно, волнуют вопросы и промышленности, и развития сельского хозяйства, и рабочие места. В общем все, что будет сделано для хорошей, стабильной, комфортной жизни.

Еще до начала общения, Президент подчеркнул: формат мероприятия изменили специально. Это не «вопрос-ответ».

Каждый из журналистов может высказаться по волнующей проблеме. Ведь многие из «акул пера» и сами, можно сказать, эксперты в своей области. Конечно, на поверхности — многие события: конфликт в Украине, чемпионат мира по хоккею, результаты олимпиады, памятная дата Великой Отечественной. Но закрытых тем нет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Проблем немало. Наверное, вы не хуже меня это знаете и с этими проблемами приехали сюда ко мне. Есть вопросы и к работе экономики, государственного аппарата, агропромышленного, строительного комплексов. Руководство страны и новое Правительство, в том числе, занимается решением этих вопросов. Поэтому, уважаемые участники, поскольку этих проблем немало и вопросов немало, давайте открыто и конструктивно об этом поговорим. Тем закрытых нет. Абсолютно. Я готов ответить на все ваши вопросы.

Нельзя сказать, что у журналистов, что называется, накопилось, но в итоге стало ясно, что разговор получился фактически обо всем: ситуация на валютном рынке, цены, зарплаты, внешняя политика, новые законы и декреты, кадровые решения, вопросы личного характера и, конечно, экономика.

Президент подчеркнул: Беларусь не откажется от социальноориентированной модели в развитии государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я как глава государства, отвечающий за миллионы людей (в том числе это же повлияет и на соседей наших определенным образом!) не имею права поддаваться подобным эмоциям. Я тоже хотел бы перемен, но всегда задаю себе вопрос, и это главное при ответе на ваш вопрос: удивить я могу любой моделью, но готовы ли вы переварить эту модель. Готово ли общество к тем великим новациям, которые могут предложить политики, в том числе и я. Думаю, что не всегда. При этом я хочу, чтобы вы помнили: моделей не слишком много, мы их знаем. И та модель, которая была у нас с вами и существует, мы отнюдь не отказываемся от этой модели (ее называют социальноориентированной моделью, то есть в центре стоит человек), мы от нее ни в коем случае не отказываемся, и я от нее не откажусь до конца своего президентства.

Социальной тематикой, можно сказать, был пронизан весь разговор.

Несколько раз слово брала министр Марианна Щеткина. Привела конкретные цифры: около 50 тысяч человек в стране вообще не видят необходимости работать. А 200 тысяч белорусов более полугода никуда не устраиваются. Президент в свою очередь подчеркнул, что все должны трудиться на благо государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я настаивал на том, чтобы очень четко все было просчитано. И здесь никакого льготирования лишнего не будет. Мы постараемся по середине пройти. Инвалиды и прочие получат свое — мы их будем поддерживать. Но тот, кто должен работать — будет работать. И до 14 лет сидеть дома и говорить, что у меня ребенок и я его воспитываю до 14 лет или даже до 7 — этого тоже не будет. Потому что в подавляющем большинстве даже до трех лет не дотянули: ребеночка в детский сад, по дешевке на плечи государству, а сам сижу отдыхаю. Но вообще, если этого общество хочет, — пожалуйста. Но только надо понимать, что за все то, что недоработает кто-то, платить будем мы — тот, кто работает. Если вас это устраивает, да господь с вами! Мы сделаем так, как вас это устраивает. Я уверен, что если народу разъяснить вот это все скрупулезно, однозначный будет ответ. Все должны трудиться на благо государства.

Вопрос цен на продукты, как ни парадоксально, поднял журналист из России. Посетовал, мол, на минских рынках закупаться дороже, чем в Москве.

Александр Лукашенко напомнил ситуацию двухлетней давности, когда, пользуясь низкими ценами на белорусские товары, особенно в приграничных районах, выстраивались целые очереди из российских перекупщиков. Ситуацию удалось исправить. При этом покупательская способность белорусского рубля не пострадала.

Михаил Русый, вице-премьер Республики Беларусь:

Если брать московские цены, смоленские, центрального региона, все, что касается молочной и плодоовощной группы, на 10-20 процентов у нас ниже по закупочным, по розничным ценам в магазине. Что касается свинины, действительно после падения российского рубля свинина в Смоленской и Брянской области была выше, чем в Республике Беларусь. На все остальное — и говядина, и сыры, масло, вся молочная группа — цены на процентов 15-20 ниже. Вы на рынке смотрели, надо смотреть в магазинах.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я вам расскажу одну историю. Я не знаю к какому периоду это относится, но я вам одну историю расскажу, о которой знают все наши журналисты. Это было в конце прошлого года, да и этот захватило. У нас сложилась такая ситуация, когда цены в Беларуси были где-то может быть даже в два и три раза ниже, чем в Москве и в России. Нам стоило страшных усилий, чтобы преодолеть это явление. Что произошло? В Минск из Москвы прямо в воскресенье — и это было незатратно для них, — даже на автомобилях приезжали, загружались, выезжали, увозили. Особенно в приграничье. Там, где я вырос, практически под Смоленском, по этой дороге (я в Орше родился — как раз идет через Оршу), о которой вы говорите. И у нас там магазинчики, где у нас продают продукты (я часто приезжаю на родину). Действительно. На завтра там выстроились целые колонны автомобилей с московскими номерами. И это было явление страшное. Просто неорганизованный вывоз. Вот Косинец может рассказать, как он в Орше и других районах старался как-то вечером эту продукцию выдавать в магазины для того, чтобы местные люди могли купить. Потому что загружали где полтонны, где тонну. Наши вывозили, там перепродавали. Страшное было. Поэтому мы вынуждены в связи с этим держать паритет цен.

Живой интерес вызвал вопрос по поводу президентской зарплаты. Журналист поинтересовался, в какой валюте хранит сбережения глава государства.

Ответ оказался более чем искренним и изрядно разрядил и без того оживленную обстановку в зале. Президент с точностью до ящика в столе рассказал, где деньги лежат.

Алексей Потапович, журналист радио «Мир»:

Мне бы хотелось задать такой вопрос: в чем вы храните свои сбережения — в какой валюте, валютах, может быть куда-то вкладываете?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Часть моей заработной платы мне секретарь приносит в конверте два раза в месяц — аванс и зарплату. Я написал заявление, чтобы половину зарплаты бухгалтерия перечисляла на счет в сбербанке младшему сыну (неизвестно, как у него жизнь сложится). Открылся счет до 18 лет, до совершеннолетия. Тогда ты имеешь право получить эти деньги. Вторую половину я просто раздаю. Если что-то остается, то я храню в кабинете загородной резиденции в левом верхнем ящике стола. Там лежат деньги. Пока старшие дети там, как обычно. Раньше это больше было. Виктор приходит и говорит: папа, зачем тебе эти деньги, мы быстрее их используем. Действительно, я в магазин не хожу. Это, говорит, Коле, это Диме, это мне.

Атмосфера живой дискуссии сохранялась и во время обсуждения куда более серьезных тем. Недавние кадровые перестановки в своих узких кругах журналисты иногда называют тасованием колоды карт. И сегодня получили ответ: Президент рассказал, как принимаются такие важные для страны решения.

Наталья Бреус, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Александр Григорьевич, вы существенно обновили Правительство. Вы при этом не назначили никого из иностранцев, как, например, поступили в украинском кабинете министров, не назначили никого с альтернативной точкой зрения, например, из оппозиции, некоторых пересадили из одного кресла в другое. И при этом заявили, что у вас есть еще некий резервный состав управленцев в запасе. Это действительно так или все-таки реально утверждение о том, что в стране кадровый голод и вы просто каждый раз тасуете одну и ту же номенклатурную колоду?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Откровенно, честно скажите: что это за колода? Я вот не совсем представляю. Например?

Наталья Бреус, политический обозреватель ЗАО «Столичное телевидение»:

Например, губернатор Витебской области стал руководителем Администрации. Андрей Кобяков перешел в Правительство. Семашко остался в этой колоде.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Ключевыми с стране являются (я не беру Президента-он направляет всю политику) должности премьер-министра, министра и губернатора. Это ключевые. В стране есть 12 высших должностных лиц. Вы же не будете отрицать, что люди продвигаются по служебной лестнице, и это нормально, снизу вверх? Согласны? Согласны.

Косинец был губернатором. В свое время он был вице-премьером. Вице-премьер – координирующая роль, но это не центральная фигура. Да, он координирует ряд министерств, ведомств. Но, как я сказал, министр принимает все решения, он несет ответственность. Когда он был вице-премьером, он ушел на одно из важнейших направлений – губернатором стал. Это важнее, пусть никто на меня не обидится. Для меня губернатор – это важнее. Если у губернатора будут идти нормально дела, у нас в стране будет все замечательно. Я его направил туда.

Далее с должности губернатора – это движение вверх по лестнице – глава Администрации, высшее должностное лицо в стране. Их 12, я сказал. Вроде бы уже дальше некуда. Дальше только ты Президентом можешь быть или премьер-министром, если у тебя будут соответствующие качества для этого и так далее. То есть, является ли это движением по возрастающей? Является. И это естественно. Это человек опытный. И глава Администрации – политический штаб, возглавляющий Президента – должен знать, что происходит там, внизу.

По фронтам и управленческим, и политическим брошены новые силы, которые во многом определяют место Беларуси и на международной арене, где наша страна — член крупнейшего на континенте интеграционного объединения.

ЕАЭС не без проблем, но планомерно идет вперед. И торопиться в таком глобальном деле — не допустимо. Это принципиальная позиция президента.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Весь мир сегодня интегрируется. Поэтому нам надо сохранить это единство. И, вы знаете, для нашей 10-миллионной страны иметь примерно 170-миллионный рынок сбыта нашей продукции – это благо. Конечно, есть интересы у России, есть интересы у Казахстана. У них другие экономики, они живут в основном за счет нефти, газа и они не смогли переступить вот эту планку и с этого года ввести свободу, свободный доступ к рынкам нефти, газа и так далее. Я категорически выступал против. Как только я их не упрекал: «Да, у вас экономика такая-сякая, у нас другая. Почему вы нас боитесь? Мы – небольшая экономика. А вы боитесь». Но тем не менее они на это не пошли. И мы подписали этот договор с оговоркой. Суть ее заключается в том, что если договоренности будут соблюдаться, которые мы достигли, мы будем свято исполнять все, что касается Евразийского экономического союза. Мы будем соблюдать. Если только не будут соблюдать, мы оставляем за собой право вплоть до выхода из этого союза.

Беларусь проводит очень активную внешнюю политику. Что называется, надо держать контакт со всем миром: это диктует экономика.

Диверсификация рынков сбыта и поиск партнеров, пусть даже в далеком зарубежье, позволят устоять на ногах, несмотря на любые сложности у привычных торговых партнеров. Отдельный разговор — о сотрудничестве с Китаем.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Есть у нас определенные просьбы к китайскому руководству и правительству Китая. Мы в ближайшее время доведем их до сведения. Мы очень на вас рассчитываем в плане диверсификации нашего экспорта. Мы хотели бы продавать в Китае больше того, что вы покупаете у западных или у других государств. У вас это сотни миллиардов долларов. Но если бы мы вышли на продажи белорусских товаров примерно в пять миллиардов — это было бы верх мечтаний. И мы в этом направлении с Китаем ведем прямой диалог. Это очень важно для нас. Диверсификация экспорта – очень важно. Поэтому я министру иностранных дел, Правительству поставил задачу: вы попросите Китай, наших друзей, чтобы при равной цене равного качества продукцию, которую вы все равно так или иначе импортируете, вы купили у нас, коль мы друзья. Вот эту вот проблему мы хотим решить с китайскими нашими друзьями. Во всех других у нас проблем нет.

В этом году Беларусь ждет главное политическое событие: выборы президента. В разговоре о потенциальных кандидатах на этот пост Александр Лукашенко особо подчеркнул, что в любом случае необходимо уважать выбор белорусского народа.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Если бы вы меня, народ белорусский, отправили на пенсию, сами, лично на президентских выборах, конечно, мне было бы неприятно, как любому другому человеку, проиграть кампанию. Это неприятно. Но я бы это не воспринял так, как 10-15 лет назад. Я, может быть, и обиделся бы на неделю. Почему? Я себя убедил: если народ так решил – это решение народа. Но если что-то случится со страной, извините, вы выбрали этот путь, вы определились, выбрали этого человека. С меня взятки гладки. Я вот как человек рассуждаю. Может быть я не должен так говорить, но я это так чувствую.

Во-вторых. Вы знаете, нового в президентстве в этой жизни президентской у меня уже ничего не будет. За 20 лет я уже все понял, я уже все пощупал. Я не скажу, что мне это неинтересно: президентская работа – каждый день что-то новое, что-то интересное. Но не настолько, как это было раньше. Как человек, я не думаю, что я развиваюсь сегодня так, будучи Президентом, как это было 10 лет назад, когда я, как губка, вынужден был все впитывать и действовать. Сегодня мне немного в этом плане легче.

И потом, часто я из оппозиционных СМИ слышу: 20 гадоў, ну колькі можна! Я тоже как человек думаю: действительно, сколько можно! Но сам я из этого не уйду и уйти не могу. Не имею права. Я уже объяснял: если рухнет страна, я ушел сам – меня обвинят в трусости и с меня спросят. И они будут правы. Я вам искренне говорю, что это так. Поэтому не думайте, что я ухватившись за это кресло уж слишком в этом отношении напряжен. Да, я политик, я должен бороться, как это принято по законам политики.

Сегодняшний открытый диалог побил сразу несколько рекордов. Об этом стало известно уже после его завершения. Во-первых, разговор длился около семи часов. За это время президент ответил почти на сорок вопросов.

Просто невероятная популярность в Интернете: хэштег, или тематическая метка этого мероприятия, вышла на первое место по популярности в Беларуси. А сами пользователи активно обсуждали и еще более активно цитировали особо понравившиеся отрывки из общения президента с журналистами.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я уже привык к этому. На прежних наших встречах присутствуют же и оппозиционные, и другие средства массовой информации, которые не очень со мной согласны. Было много неконструктивного, выпадов каких-то даже. Сегодня я этого не заметил. И апогеем всего была часть выступления Иосифа Середича, когда он сказал: нам не нужна сейчас конфронтация. Никому – ни Президенту, ни оппозиционерам, ни власти. Вот если бы мне до пресс-конференции это сказали, я бы не поверил. Вот это пик был настроения: хватит бодаться друг с другом, земля одна.

Уже ближе к завершению встречи Президент сказал, что нужно чаще встречаться. Александр Лукашенко всегда готов отвечать на вопросы журналистов, особенно бывая в регионах.

После этого дня у СМИ масса информационных поводов. Есть возможность рассказать и зрителям, и читателям о самом важном.

Павел Савельев, редактор учреждения «Редакция газеты «Ударный фронт», Шкловского района Могилевской области:

Поражает то, что если посмотреть пресс-конференции другие, то они имеют форму «вопрос-ответ», здесь же это был просто диалог, беседа, где журналисты высказывали свое мнение. И это до такой степени создало доверительную атмосферу, что это переросло в конструктивный круглый стол.

Сергей Самоха, корреспондент ФГУП «ВГТРК» (Россия):

Такой круг вопросов – это то, что волнует действительно и белорусов, и зарубежные СМИ, да и вообще весь мир. Это и экономика, и кризис, валюты наши. Конечно, война на Украине. Александр Григорьевич высказал свою позицию. Она такая, какая она есть. И, скажу так, она во многом очень близка моей лично позиции.

Анна Наумова, главный редактор районной газеты «Городокский вестник»:

Темы поднимались самые разнообразные. Безусловно, запомнилась тема, касающаяся нашей братской Украины и тема Евразийского союза, которая как никогда актуальна сейчас. Тема тунеядства.

Ирина Петрусевич, главный редактор районной газеты «Голос Костюковщины»:

Политические, экономические вопросы, касательно Евразийского союза, превалировали, звучали из уст других журналистов. Наверное, этот вопрос больше волновал многих. Больше всего запомнился вопрос о коррупции.

Евгений Литвинович, редактор отдела политики и общественных организаций Брестской областной газеты «Заря»:

Не стоило бы выделять какую-то одну отдельно, потому что каждый из них достаточно значимый. Хотелось бы, наверное, обратить внимание, прежде всего, это на формат открытого диалога, который сегодня состоялся. Того диалога, которого общество ожидало. Диалога с привлечением представителей самых разных изданий.