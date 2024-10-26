Минск и Циндао подписали соглашение об установлении партнёрских отношений

Беларусь укрепляет деловые контакты с регионами Китая – сегодня в белорусской столице подписано соглашение о партнерстве между Минском и Циндао, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ позволит масштабировать двусторонние отношения. Точки роста просматриваются в самых разных областях. В приоритете – экономика и торговля, в частности, китайским партнерам предложено рассмотреть вопрос реализации промышленной продукции, а также лекарств и косметики. Но сотрудничать стороны готовы по всем направлениям – от промышленности и науки до образования и культуры. Уже в ближайшее время будет разработан подробный План развития взаимодействия между Минском и Циндао.

Фань Цичжи, заведующий канцелярией иностранных дел города Циндао (Китай): У Циндао и Минска очень много точек соприкосновения. Мы уже успели побывать во многих местах, например, в образовательных учреждениях, а также индустриальном парке «Великий камень». И видим, что Минск сочетает в себе историю и современность, городское строительство выполнено на очень высоком уровне, и нам безусловно, есть чему учиться друг у друга.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Подписание сегодняшнего соглашения даст, конечно же, новый толчок для развития наших отношений в различных сферах. Мы предполагаем, что в следующем году начнутся серьезные наработки по проектам, потому что сейчас самое главное – это дать толчок для представителей бизнеса, чтобы они могли встречаться, общаться, обсуждать различные проекты, ну а наша задача их помочь реализовать.

Циндао интересен Минску и как торгово-логистический центр. Расположенный на берегу Желтого моря город входит в десятку мировых контейнерных портов и является перекрестком многих логистических путей.