Ток-шоу «Что происходит» на РТР-Беларусь за 20 сентября: итоги форума регионов Беларуси и России в Сочи

Самым ярким событием ушедшей недели был, безусловно, форум регионов России и Беларуси, который на днях закончился в Сочи. В этом году его посещали главы обоих государств, поэтому он, безусловно, был и значительно более авторитетным, и, естественно, более многочисленным.

Наряду с главной заявленной темой единой промышленной политики, безусловно, обсуждались и вопросы интеграции, а также вопросы перегруппировки экономических сил в связи с антироссийскими санкциями. Но я думаю, самой широкой аудитории в глаза бросились и больше всего запомнились обсуждения вопросов терминологии в отношении сухого молока, также, может быть, запомнился тот факт, что совсем скоро 20 белорусских ребят отправятся в центр для одаренной молодёжи «Сириус», который, кстати, перестроен в одну из олимпийских деревень. Может быть, запомнился тот факт, что, возможно, по итогам переговоров, которые проходили в Сочи, Президент Путин отдал распоряжение подписать соглашение о создании российской авиабазы на территории Беларуси.

В общем, о том, что происходило в деловых кругах, мы поговорим сегодня и попытаемся разобраться, что происходит. Что происходит после форума регионов?

"Россияне приехали из далеких и холодных регионов и вместо того, чтобы пойти на пляж наслаждаться Черным морем, они стояли в очередях за нашими продуктами!"

Во время посещения первыми лицами выставочных павильонов Беларуси было достаточно много и операторов и первых лиц, естественно, и окружавших и сопровождавших их персон. Но что происходило на самом деле, как раз я хотел бы поинтересоваться у того человека, который это снимал. Хочу представить вам своего коллегу - оператора телеканала СТВ Антона Филанович.

Егор Хрусталев: Антон, то, что не было снято. Расскажи, действительно ли так много людей - и сочинцев, и отдыхающих - было у павильонов Беларуси?

Антон Филанович, видеооператор телеканала СТВ:

Это не первая торговая площадка белорусских товаров, которую я посещал на территории постсоветского пространства. Что интересно и характерно для сочинской площадки - это то, что было, как все видели, много-много людей возле павильонов белорусских товаров. Но никто не знает о том, что в четырех минутах пешком от этого рынка находился сочинский пляж. А жара - 30 градусов. Вот представьте - россияне приехали из далеких и холодных регионов и вместо того, чтобы пойти на пляж наслаждаться Черным морем, они стояли в очередях за нашими продуктами!

Достаточно большие очереди были.

Мне кажется, привлекало именно качество товаров. По поводу цен никто не жаловался. В том интервью, которое мы записывали, я не помню, чтобы кто-то говорил, что очень дорого, или, наоборот, что очень дешево. Наоборот, россияне так ценят наши товары, что они готовы не смотря на цену, все равно их брать.

"Наше восстановленное из сухого молока, молоко лучше, чем живое казахстанское"

Егор Хрусталев: Мы обращаем внимание на те вопросы, которые вызывали споры, а не на те, по которым достаточно быстро договаривались. И вот момент, который привлек, наверное, все средства массовой информации, - это фраза, которую сказал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в отношении сухого молока. Белорусского. Хочу напомнить вам эту фразу.

Нурсултан Назарбаев:

Мы с нашим другом Александром Григорьевичем спорим, он шпарит сюда порошок этот. Порошок разбавляется, это совсем не цельное молоко. Это молочный напиток. На Западе он таким и считается. А продается по тем же ценам, по которым производится наше молоко. Должна быть справедливая конкуренция между производителями натурального и восстановленного молока.

Егор Хрусталев: Тем же днем позже Александр Григорьевич дал комментарии по этому вопросу комментарии.

Александр Лукашенко:

Я вот прочитал выступления нашего дорогого друга Нурсултана Абищевича по поводу его озабоченности каким-то ненатуральным молоком. Нет такого термина «натуральное молоко». Все прекрасно понимают, что и Россия, и Беларусь взаимно сушат это молоко, удаляют воду. Когда пик молока падает, когда его не хватает, Россия заказывает в Беларуси, мы часто покупаем в России это молоко.

У нас есть серьезнее проблемы. И я не хочу скрывать на вашем широком форуме (может, вашему президенту России не понравится, но я скажу), что последняя договоренность Казахстана с ВТО и те таможенные пошлины, о которых они договорились, создали реальную проблему функционирования нашего единого экономического союза. И мы вынуждены приспособиться к тому, что там наворотил Казахстан с ВТО. И это будет не просто, потому что там понизили пошлины так, что может хлынуть продукция на российский и белорусский рынки. Мы проанализировали: почти все промышленные предприятия подпадают под удар со стороны политики — ВТО–Казахстан.

В данном случае, честно вам скажу, мы не торопимся вступить в ВТО. Я думаю, что нам надо — и мы этим занимаемся — сильно проанализировать ситуацию и, может быть, неучастие Беларуси сегодня в ВТО нам принесет пользу большую, нежели вступление.

Егор Хрусталев: Алексей Викторович, поясните пожалуйста, как существует такая разная терминология. Что же имел ввиду Президент Казахстана и чем же отличается это молоко.

Алексей Мелещеня, директор РУП «Институт мясо-молочной промышленности» НАН Беларуси:

Мне, конечно, трудно комментировать, что имел в виду такой уважаемый человек. Но хочу отметить то, что во все годы существование белорусской промышленности, сухое молоко было неотъемлемым ингредиентом. И, наверное, только последние семь-восемь лет белорусской промышленности для производства товаров для нашего внутреннего рынка, перестали употреблять сухое молоко, кроме отдельных видов (йогуртов, мороженных - там, где технологически это необходимо применять) - и по-моему, все 50-80 лет особо никто не жаловался, что молоко использовалось восстановленное. Особенно в зимний период.

Мы теперь имеем возможность, производя молока в два раза больше, чем нам требуется, производить все молочные продукты из молока-сырья.

Я хочу сказать, что даже если у нас сейчас были профессиональные дегустаторы, они сказали бы только по совершенно косвенным признакам: «Вот это молоко восстановленное из сухого молока, а это молоко из молока-сырья».

Егор Хрусталев: А значит ли это, что оно поэтому должно стоить по-разному?

Алексей Мелещеня, директор РУП «Институт мясо-молочной промышленности» НАН Беларуси:

Молоко, которое произведено из сырого молока, не надо сушить. Иногда продукты из сухого молока на 10-15% могут быть дешевле. Поэтому производить в Беларуси продукты из сухого молока чисто экономически такого в планах нет.

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ:

Это была шутка Назарбаева, желающего защитить свой рынок. Весь мир знает, что на расстояние, которое между Минском и Алматой свежее молоко не возят, как правило. И я честно скажу, я много раз был в Казахстане и могу честно сказать, что наше восстановленное из сухого молока, молоко лучше, чем живое казахстанское.

Беларусь поставила на 1 миллион тонн молока и молочной продукции больше, чем это было в год до эмбарго

Можно ли сказать то эмбарго, которое было введено в отношении Российской Федерации, простимулировало рост (если говорит не в условных единицах, не в долларах, а в количествах выражений) сельскохозяйственной продукции в Россию?

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

В некоторой степени, конечно, да.

Тут надо сказать, что есть процессы технологические и больше молока корова резко не даст. Или того же мяса.

Но на российском рынке страдал именно молочный сектор - это те продукты, которые ввозились из Европы и других стран в Российскую Федерацию. И эта дырка, которая образовалась, - это 250 тыс. тонн продукции.

Мы же со своей стороны считаем, что наша страна выполнила «братский долг». Мы помогли российским братьям, российскому народу и восполнили большую часть своей продукцией.

Кстати, интересная информация. Мы сделали анализ и за год эмбарго, к прошлому году Беларусь поставила на 1 миллион тонн молока и молочной продукции больше, чем это было в год до эмбарго. Это большая цифра. Например, масло - на 5 % больше - в 1,5 раза. Сыра - в 1,4 раза.

Картофеля, овощей поставили больше в 2,3 и в 5,5 раз. Это большая цифра. И я считаю, что наше правительство, наша страна, сделала большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашего союзного государства.

Егор Хрусталев: Но такая удивительная история: в денежном выражении, если говорить так о валюте, увеличения не произошло.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Действительно, так и есть. Но! Есть маленький нюанс. В национальных валютах Беларуси и России рост есть. Но если мы пересчитаем все в долларах, то, конечно, здесь у нас падение. Мы за год не добрали 8%. Но это не от проблемы того, что мы плохо работали. Действительно, много было факторов. Первый - девальвация российского рубля в два раза. Это большое количество. Потом - падение цен на мировом глобальном рынке и перепроизводство молока в мире, в принципе. Поэтому это все вместе повлияло на тот фактор в долларовом выражении.

В том году и в этом году мы компенсировали часть эмбарго. Будет ли в следующем году такая компенсация? Сможем ли мы также накормить рынок России, либо она будет также полностью собственными ресурсами импорт на себя замещать?

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Россия еще 10-15 лет не сможет себя обеспечить своим молоком. К 2020 году мы должны нарастить объем производства до 9 миллионов тонн, сейчас это 6,7 миллионов.

Егор Хрусталев: А Вы мониторите ситуацию? Действительно ли к нам в конкурентом смысле никто не подберётся?

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Дело в том, что конкуренция - это хорошо, это здорово. И мы всё время мониторим и настраиваем нашего производителя, чтобы он именно в конкурентной борьбе без дотацией, без ничего, мог конкурировать на любом рынке, не только российском. Мы занимаемся диверсификацией. Сегодня 60 стран мира потребляет наше сухое молоко и никто не жалуется. И вообще вопрос по сухому молоку никогда ни российские коллеги, ни казахские не озвучивали.

"А статисты или недоброжелатели доносят это как будет у нас киви растет"

Егор Хрусталев: Средства массовой информации, особенно российские, иногда могут едко высказаться по поводу того, что Беларусь пытается использовать ситуацию, которая возникла с Россией в связи с эмбарго.

Елена Семак, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений БГУ:

Когда рушатся, либо изменяются какие-то правила игры, то появляется «серый импорт» или «серый экспорт». Например, Республика Беларусь в 1,5 раза увеличила поставку фруктов в Российскую Федерацию. Мы вышли на первое место как поставщики киви в Российскую Федерации. Конечно, сейчас службы в России, которые следят за выполнением эмбарго, имеют претензии к предпринимателям, которые пытаются использовать этот момент.

Эдвард Матулис, заместитель Министра торговли Республики Беларусь:

Читал в Интернете заметку о том, что увеличились поставки киви из Беларуси. Но киви не растет в Европе и тех странах, которые имеют отношение к эмбарго. Поэтому в данной ситуации просто хорошо сработали логисты.

Изменились операторы логисты. Изменились пути поставки. Беларусь действительно очень удобно расположена. Откуда идет поставка с морем? Ну, Клайпеда, а дальше - Минск. И естественно, через наши логистические копании продукты идут дальше в Российскую Федерацию. И здесь, в общем-то, ничего удивительного нет.

Егор Хрусталев: Михаил Михайлович, я хотел бы задать Вам вопрос. Я знаком с мнениями Ваших коллег из российской торгово-промышленной палаты. Они говорят об отличии работы белорусской и российской палат, мол, недостаточно общественных организаций в нашей торгово-промышленной палате, больше напоминает государственные учреждения. Насколько вы принимаете такой упрек?

Михаил Мятликов, председатель белорусской торгово-промышленной палаты:

Исключительно субъективное мнение одного конкретного человека. На мой взгляд, мы - общественная организация не по количеству членов в физическом выражении, а в целом. А по количеству предприятий больший процент сейчас в Беларуси, нежели в Российской Федерации.

Мы участвуем в реализации государственных программ по поддержке экспорта - проведении национальных выставок за рубежом.

Егор Хрусталев: Допустим, с киви мы разобрались. Это - просто успех. Но помнится, ещё в 2012 году Вы давали прогноз о том, что, если в 2012 году все наши перевозчики принесут в Беларусь от экспорта услуги транспортных 1 миллиард, то в 2015 - должны 1,5 либо 2. Сбылось ли это?

Вячеслав Довнар, председатель правления транспортно-логистического холдинга:

Да, Егор, такие прогнозы у нас были. Потому что 2012 год - был один из самых успешных для белорусских международных перевозчиков. Мы действительно тогда уже стали восстанавливать парк машин. Парк машин уже дошел до 10 тыс. автомобилей, которые работали на международных перевозках и в наших планах было дальнейшее развитие перевозок. И со всеми пунктами строились прогнозы, чтобы парк машин довести до 20 тыс. и, естественно, увеличить транзитную выручку. Но, хочу сказать, что вот здесь сработал «минус». К сожалению, вот мы слышали выступление нашего Президента на форуме регионов - должны быть равные условия хозяйствования. На самом же деле сегодня Российская Федерация ограничивает въезд белорусских перевозчиков в Россию из третьих стран. Это абсурд! Мы уже последние годы ведем очень активную работу, чтобы убрать этот барьер, пока нет возможности. То есть фактически с Российской Федерации к нам в Беларусь приезжают перевозчики без ограничений: грузят свои машины, увозят и вывозят товар. Мы же въехать в Российскую Федерацию из европейских стран можем только с ограничениями. Нам уменьшили квоты в 2,5 раза.

Я также хочу сказать, что происходит с белорусским киви. Это наша компания является этим логистическим оператором. Санкции дали хороший рост для бизнеса логистических компаний Беларуси. Если раньше таможенная чистка товара шла в РФ для российского потребителя, то теперь - чистка проходит в белорусских компаниях. Поэтому киви приезжает к нам, мы делаем таможенную чистку, становимся собственником и отправляем в РФ. А статисты или недоброжелатели доносят это как будет у нас киви растет.

"Белорусы выступают в роли иностранцев на территории РФ. Есть такая проблема"

Егор Хрусталев: Один из вопросов подымавшихся и обсуждавшихся во время форума был импортозамещение, который очень остро стоит, прежде всего, перед нашими соседями - в Российской Федерации. В своем эксклюзивном интервью моему коллеге Юрию Козиятко Михаил Мясникович сделал одно замечание…

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Программа импортозамещения, которая принята в Российской Федерации, открывает для нас определенную нишу для того, чтобы зайти туда с соответствующими проектами по промышленной операции или отдельными какими-то изделиями. К сожалению, приходится говорить о том, что в программе импортозамещения в качестве соисполнителей белорусов нет.

Егор Хрусталев: Насколько можно подвинуть такое решение? Вроде бы мы члены общего союза и не должны рассматриваться как импортеры и экспортёры, а оказывается, что мы в списке не присутствуем.

Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

На самом деле сам форум был посвящен этому - «Единая промышленная политика» Это единое техническое регулирование, единые стандарты, единые условия конкуренции на этом рынке. Форум - грандиозное событие, более 250 участников было представлено. И высшее руководство двух стран. Я такого форума я не видел! Поэтому если его разделить на две части: политическую и экономическую - то с точки зрения политики, - это великолепно; с точки зрения экономики - некоторая озабоченность осталась. В том плане, что в условиях санкционных Россия резко начала заниматься импортозамещением (Беларусь этим давно уже занимается). И про наши предприятия в рамках единой промышленной политики, порой, где-то забывают. Плюс параллельно создаются предприятия, которые существуют в Республике Беларусь (например, по оптике - отстает от нашего, но создается). Чтобы избежать этих проблем - этот форум был посвящен. Если есть наши предприятия, значит они должны иметь доступ. При этом не надо ждать, что президент примет решение и повезет нашу продукцию. Это наша торгов-промышленная палата и наш субъект хозяйствования активнее должны участвовать в российском пироге.

Егор Хрусталев: Михаил Михайлович, Вы сами говорили, что такой большой и сильный брат - конечно, с одной стороны, - хорошо, а с другой - и не всегда. Потому что они из-за своих силы в одностороннем порядке могут принимать какие-то решения. Условно говоря, рассматривают нас как просто «импортер».

Михаил Ковалев, профессор, декан экономического факультета БГУ:

Без всякого сомнения, это не только самый большой, но это и самый близкий «брат». И белорусы именно так относятся. Мы только что обсуждали тот вопрос, что в трудный для России год мы накормили ее, получив даже, может, чуть меньше денег, чем в был годы.

Нефть нам, по-прежнему, продают за доллары, а не за российские рубли, замечу.

Но больше всего обижают вот такого рода моменты, как такие как, например, Россия объявила, что она разрабатывает концепцию продовольственной безопасности. На мой взгляд, такая концепция, когда сегодня белорусы кормят россиян, должна разрабатывается общая концепция для Евразийского экономического союза. И очевидно, конечно, что мы можем накормить себя сами. Не нужно нам продавать зерно за рубеж, как это делает сегодня Россия. Мы можем делать свинину, говядину и будем сыты во всем Евразийском союзе и таких примеров можно привести очень много.

Следующий пример - мы воссоздали таможенный союз. Вывозные пошлины Беларуси проголосовали, что мы будем жить по таможенным пошлинам России, когда она вступала в ВТО. Но главные таможенные пошлины вывозные на нефтепродукты определяет не евразийская комиссия, а по-прежнему определяет только Россия. И в любой момент она может, скажем, установить нам такую же пошлину как на бензин.

Артем Шрайбман, политический обозреватель интернет-портала:

Мне кажется, что мы немного с другой стороны смотрим на эту ситуацию. Вот мы говорим: «Мы подставили России плечо!». А вы уверены, что Россия нуждалась в этом плече? Мы обсуждаем эту ситуацию и говорим: «в условиях эмбарго мы помогли России…» А кто ввел это эмбарго, давайте вспомним? Это эмбарго ввела, собственно, ввела Россия! Сама на себя наложила эмбарго, запретила ввоз западных продуктов. И потом Президент Путин довольно-таки откровенно пояснил, для чего это делалось. Он сказал, что это делалось, чтобы помочь собственным производителям. Та же программа импортозамещения. Цель изначально была - поднять своё производство. Не задумывались о том, что мы можем помочь им нарастить свои мощности, поставки, в том числе и пищевой продукции.

У меня вопрос к представителю молочной продукции. Очень интересно, вы говорите, что 10-15 лет Россия не сможет закрыть свои нишы. А на что они тогда рассчитывали, вводя санкции сами на себя? Ведь это они ввели эмбарго, не какие-то западные страны?

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Хороший вопрос. На самом деле Российская Федерация стимулировала импортозамещение и рост внутреннего производства. Но мы говорили о другом. У них есть программа. Дополнительно 50 млрд. рублей направляет на дотирование сельского хозяйства. Беспрецедентные меры приняты. Вопрос в том, чтобы они смогли распределить это правильно по стране, чтобы не украли, чтобы это пошло в правильное место, правильное русло.

Егор Хрусталев: Все-таки санкции возникли из-за исторических событий, а не просто ради мотивации. Здесь Артем провокационно поставил вопрос.

Алексей Богданов:

Так и есть.

Эдвард Матулис, заместитель министра торговли Республики Беларусь:

Обратите внимание, что второй форум белорусских и российских регионов он был посвящен промышленной политике. Промышленной политике союзного государства. То есть мы собрались уже для того, чтобы как раз и обсудить эту общую концепцию, общие подходы и общие принципы реализации промышленной политики, чтобы в данной ситуации найти тот потенциал, который у каждого из государств есть.

Егор Хрусталев: Получается, что не совсем мы братья.

Эдвард Матулис:

Есть такие проблемы. Мы обсуждали их на секции, когда белорусы выступают в роли иностранцев на территории РФ. Например, когда принимается решение Правительства РФ об ограничении доступа на рынок госзакупок в оборонной промышленности, нацбезопасности, легкой промышленности. У нас будут проводится консультации. Думаю, вопросы эти мы решим.

Сфера госзакупок - рынок очень интересный для наших предприятий. Это 200 млрд долларов год в РФ.

Елена Семак, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений БГУ:

Нет пока равных условий игры! Пока барьеров еще очень много. И пока в инновационной политике, промышленной политике, в госзакупках они решаются лоббирующими группами.