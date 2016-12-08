Совет министров иностранных дел государств – участников ОБСЕ соберется в Гамбурге 8 декабря

Новости Беларуси. 8 декабря в Гамбурге соберется Совет министров иностранных дел государств – участников ОБСЕ. Нашу страну представит руководитель внешнеполитического ведомства Владимир Макей.

Он выступит на пленарном заседании и проведет ряд двусторонних встреч. Будет обсуждаться широкий спектр вопросов по трем направлениям: военно-политическому, экономическому и гуманитарному.

Отметим, Совет министров иностранных дел – крупнейшее мероприятие ОБСЕ, на котором рассматривают текущую ситуацию в регионе, оценивают деятельность организации и определяют задачи на ближайшую перспективу, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.