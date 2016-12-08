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Александр Лукашенко поздравил лидеров стран СНГ по случаю юбилея Содружества

08 декабря 2016 10:24
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Новости Беларуси. 25 лет со дня образования 8 декабря одному из крупнейших интеграционных объединений – Содружеству независимых государств. Соглашение о его создании было подписано 8 декабря 1991 года руководителями Беларуси, России и Украины.

Сегодня СНГ – признанная международным сообществом межгосударственная организация. В нее входят 11 государств.

По случаю юбилея поздравительные послания лидерам стран Содружества направил глава белорусского государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
За четверть века, опираясь на принципы уважения национальных приоритетов и свободы волеизъявления государств-участников, Содружество сформировалось как современное региональное сообщество, учитывающее интересы всех сторон».

# Александр Лукашенко # СНГ

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