МИД направил обращение председателю Совбеза ООН из-за инцидента с украинскими БПЛА

Беларусь направила обращение председателю Совбеза ООН в связи с недавним инцидентом с украинскими беспилотниками. В нем говорится о необходимости прекращения Украиной провокационных действий, несущих угрозу втягивания Минска в вооруженный конфликт и его распространения на другие страны региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили в МИД Беларуси, в аналогичном ключе по линии ОБСЕ информация доведена до всех отделений организации. Также позицию белорусской стороны до мирового сообщества сегодня, 13 августа, донес наш постоянный представитель при ООН Валентин Рыбаков. Во время заседания Совета Безопасности, созванного по запросу России, дипломат упомянул, что Беларусь намерена сообщить международным организациям свою позицию по данному происшествию, которое может иметь крайне опасные последствия. В своем обращении постпред заявил, что наша страна всегда выступала против решения любых споров военным путем, отдавая приоритет мирному диалогу и открытым переговорам.