Курская операция и провокации Польши на границе с Беларусью – план Запада? Мнение политолога

Обстановка на польско-белорусской границе остается сложной. Руководство соседней страны не предпринимает никаких шагов для нормализации, провоцирует вооруженные инциденты, а также блокирует приграничное движение. О сценариях развития ситуации в регионе расскажет Андрей Лазуткин в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

После атаки беспилотников на белорусско-украинской границе теперь развернута наша группировка. Украине нужно будет отвлекать на нее силы и средства, и там тоже возможны провокации. Но западные стратеги не дураки, и скорее вместо отвлечения украинских резервов в ответ на нашу группировку они попытаются давить на Беларусь через Польшу и Литву, создавая нам проблемы на северо-западном направлении. Польша недавно разрешила своей армии применять оружие на поражение по беженцам, заранее создана закрытая буферная зона в районе Белостока, отработаны подходы-отходы механизированных бригад, то есть, по сути, у них есть заготовка для вторжения на белорусскую территорию под видом «операции против нелегальной миграции», как они называют кризис с беженцами.

Для нас это угроза, потому что вооруженные инциденты уже происходят – вот на кадрах польские солдаты стреляют по беженцам на поражение. А если завтра попадут в нашего пограничника? То есть они сознательно держат нас в напряжении, оттягивают внимание, чтобы ограничивать российско-белорусский маневр на украинском направлении.

Если смотреть на шаг вперед, то сегодня нам выгодна любая, пусть даже временная нормализация с Польшей. И вот на днях в польских СМИ вспомнили Анджея Почобута, говорят о его выдаче, что он якобы согласен, и понятно, чего они хотят. Есть и другие лица, которые совершали преступления и которые, наверно, могут быть освобождены для целей разрядки. Но при этом с польской стороны не делают никаких встречных шагов и не проявляют готовности к нормализации. Ранее наш Президент заявлял, что человека он не будет менять на кусок границы. И дело не в том, что это невозможно – к примеру, ранее без каких-либо условий мы выпустили Анджелу Борис, также связанную с Польшей. Нам выгодно, чтобы такие элементы находились за границей, а не в стране. Но дело в том, что, если пойти на требования под давлением один раз, Польша с помощью границы получит постоянный рычаг для шантажа и будет выдвигать все новые условия.

Второй проблемный вопрос – кто внутри Польши выиграет от нормализации с Беларусью, если она произойдет. Это должны определять мы, а не сами поляки. И, видимо, пока момент не настал. Там за контроль над внешней политикой борется президент Дуда и МИД, это две разные партийные группировки, у них скоро президентские выборы, и они ставят друг другу палки в колеса, чтобы никто не мог записать нормализацию с Беларусью в свой актив. Вместо этого обе стороны зарабатывают очки на борьбе с нами, соревнуясь, кто предложит более жесткие меры под видом защиты польских солдат.

Еще интереснее, как там восприняли недавний обмен между Россией, Беларусью, Германией и США. Представитель спецслужб Каминьский заявил, что польским условием сделки была как раз передача Почобута и еще одного гражданина России, который работал на польские спецслужбы.

Вместо этого поляки отдали Павла Рубцова, а взамен не получили ничего, и это называют провалом правительства Туска, то есть его спецслужб. И тут логично было бы подыграть не МИДу и спецслужбам, а Анджею Дуде, который из другой группировки, чтобы они таким образом продолжили бороться между собой. Здесь надо смотреть, с какой группой из них контактирует Почобут и кого конкретно просит о своем освобождении.