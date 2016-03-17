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МИД Беларуси считает логичным решение израильского руководства о сохранении посольства в Минске

17 марта 2016 11:12
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Новости Беларуси. МИД Беларуси считает логичным решение израильского руководства о сохранении посольства в Минске. Соответствующее сообщение было размещено на официальном сайте премьер-министра Биньямина Нетаньяху.  Сейчас в соответствии с дипломатической практикой наша страна ожидает официальную ноту внешнеполитического ведомства Израиля.

Что касается белорусского присутствия в Израиле, то здесь МИД будет руководствоваться обычной для таких случаев международной практикой, основанной на принципе взаимности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Мы, разумеется, положительно восприняли принятое израильским руководством решение. Считаем его логичным, объективно соответствующим актуальному состоянию, духу двусторонних отношений. Как известно, связи между белорусским и еврейским народами имеют под собой прочный исторический фундамент. Наше сотрудничество характеризуется сегодня позитивной динамикой по широкому спектру направлений.

# Беларусь-Израиль # Дмитрий Мирончик

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