Новости Беларуси. МИД Беларуси считает логичным решение израильского руководства о сохранении посольства в Минске. Соответствующее сообщение было размещено на официальном сайте премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Сейчас в соответствии с дипломатической практикой наша страна ожидает официальную ноту внешнеполитического ведомства Израиля.

Что касается белорусского присутствия в Израиле, то здесь МИД будет руководствоваться обычной для таких случаев международной практикой, основанной на принципе взаимности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Мы, разумеется, положительно восприняли принятое израильским руководством решение. Считаем его логичным, объективно соответствующим актуальному состоянию, духу двусторонних отношений. Как известно, связи между белорусским и еврейским народами имеют под собой прочный исторический фундамент. Наше сотрудничество характеризуется сегодня позитивной динамикой по широкому спектру направлений.