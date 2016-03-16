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Беларусь и Таиланд подписали соглашение о межпарламентском сотрудничестве

16 марта 2016 13:10
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Новости Беларуси. Беларусь рассматривает Таиланд как перспективного партнера в Юго-Восточной Азии и стремится к развитию связей, в первую очередь, в сферах торговли, промышленности, сельского хозяйства, науки, техники, образования и культуры.

Делегация нашей страны во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко в эти дни находится в Таиланде, сообщили в программе Новости «24  часа» на СТВ.  

Сегодня белорусский спикер встретился со своим коллегой из этой азиатской страны. По завершении переговоров было подписано соглашение о межпарламентском сотрудничестве.

И сегодня же Владимир Андрейченко в Бангкоке возложил венок к монументу королю Раме VII.

# Владимир Андрейченко # Фотофакт # Беларусь-Таиланд

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